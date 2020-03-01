02:37 ()
Воскресенье 01 марта
Сочи - Спартак М 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 15:30
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
01 Марта 2026 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур
Сочи
Спартак М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Спартак М, которое состоится 01 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Испания Хуан Карлос Карседо
История личных встреч
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Спартак М2 : 1Сочи
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур Спартак М0 : 0Сочи
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур Сочи1 : 1Спартак М
17.05.2024 Россия — МФЛ Группа А Сочи1 : 1Спартак М
13.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Сочи1 : 0Спартак М
08.03.2024 Россия — МФЛ Группа А Спартак М1 : 0Сочи
16.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Спартак М1 : 0Сочи
10.02.2023 Winline Зимний Кубок РПЛ 3-й тур Спартак М2 : 0Сочи
05.11.2022 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Сочи1 : 1Спартак М
14.08.2022 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Спартак М3 : 0Сочи
21.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Сочи3 : 2
21.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Сочи3 : 0
15.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Сочи1 : 1
15.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Сочи3 : 2
12.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Сочи0 : 3
23.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Спартак М2 : 1
21.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Спартак М5 : 2
10.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Спартак М1 : 1
07.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Спартак М1 : 0
03.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Спартак М2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Сочи» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1943
2 Зенит1942
3 Локомотив М1940
4 ЦСКА1836
5 Балтика1935
6 Спартак М1829
7 Рубин1823
8 Ахмат1822
9 Акрон1921
10 Динамо М1821
11 Ростов1921
12 Крылья Советов1817
13
Стыковая зона
Оренбург1915
14
Стыковая зона
Динамо Мх1815
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород1914
16
Зона вылета
Сочи189

Отзывы и комментарии к матчу

