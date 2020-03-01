Сочи - Спартак М 01 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Спартак М, которое состоится 01 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Игорь Витальевич Осинькин
|Хуан Карлос Карседо
|30.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|0 : 0
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|1 : 1
|17.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 1
|13.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|08.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 0
|16.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|10.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|3-й тур
|2 : 0
|05.11.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|14.08.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|21.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 2
|21.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 0
|15.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 1
|15.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 2
|12.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 3
|23.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 1
|21.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|5 : 2
|10.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 1
|07.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|03.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|19
|43
|2
|Зенит
|19
|42
|3
|Локомотив М
|19
|40
|4
|ЦСКА
|18
|36
|5
|Балтика
|19
|35
|6
|Спартак М
|18
|29
|7
|Рубин
|18
|23
|8
|Ахмат
|18
|22
|9
|Акрон
|19
|21
|10
|Динамо М
|18
|21
|11
|Ростов
|19
|21
|12
|Крылья Советов
|18
|17
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|19
|15
| 14
Стыковая зона
|Динамо Мх
|18
|15
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|19
|14
| 16
Зона вылета
|Сочи
|18
|9