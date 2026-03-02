01:11 ()
Полтава - Кудровка 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2026 13:00
Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
02 Марта 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 18-й тур
Полтава
Кудровка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полтава - Кудровка, которое состоится 02 Марта 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полтава
Полтава
Кудровка
История личных встреч
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Кудровка3 : 1Полтава
20.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур 3 : 2Полтава
14.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Полтава1 : 2
08.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур Полтава0 : 3
01.12.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 1 : 2Полтава
21.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Полтава0 : 2
23.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур Кудровка2 : 2
12.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Кудровка
06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур Кудровка1 : 2
29.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 1 : 0Кудровка
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 4 : 2Кудровка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1841
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1838
3
Лига конференций
Полесье1836
4 Динамо К1832
5 Кривбасс1830
6 Металлист 19251728
7 Колос1828
8 Заря1824
9 Верес1721
10 Оболонь-Бровар1720
11 Карпаты1819
12 Рух В1819
13
Стыковая зона
Кудровка1716
14
Стыковая зона
Эпицентр1814
15
Зона вылета
Александрия1711
16
Зона вылета
Полтава179

