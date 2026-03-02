Полтава - Кудровка 02 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полтава - Кудровка, которое состоится 02 Марта 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|17.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|20.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 2
|14.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|08.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 3
|01.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|21.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|23.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|12.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|06.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|29.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|23.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|18
|41
| 2
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|18
|38
| 3
Лига конференций
|Полесье
|18
|36
|4
|Динамо К
|18
|32
|5
|Кривбасс
|18
|30
|6
|Металлист 1925
|17
|28
|7
|Колос
|18
|28
|8
|Заря
|18
|24
|9
|Верес
|17
|21
|10
|Оболонь-Бровар
|17
|20
|11
|Карпаты
|18
|19
|12
|Рух В
|18
|19
| 13
Стыковая зона
|Кудровка
|17
|16
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|18
|14
| 15
Зона вылета
|Александрия
|17
|11
| 16
Зона вылета
|Полтава
|17
|9