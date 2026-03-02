01:11 ()
Орландо Сити - Интер Майами 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2026 02:00
Стадион: Эксплория (Орландо, США), вместимость: 25500
02 Марта 2026 года в 03:00 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Орландо Сити
Интер Майами

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Орландо Сити - Интер Майами, которое состоится 02 Марта 2026 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Эксплория (Орландо, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Орландо Сити
Орландо
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
Колумбия Оскар Пареха
Аргентина Хавьер Маскерано
История личных встреч
28.08.2025 Кубок лиг MLS + MX 1/2 финала Интер Майами3 : 1Орландо Сити
11.08.2025 США — Major League Soccer МЛС Орландо Сити4 : 1Интер Майами
19.05.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами0 : 3Орландо Сити
16.05.2024 США — Major League Soccer МЛС Орландо Сити0 : 0Интер Майами
03.03.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами5 : 0Орландо Сити
25.09.2023 США — Major League Soccer США - MLS Орландо Сити1 : 1Интер Майами
03.08.2023 Кубок лиг MLS + MX 1/16 финала Интер Майами3 : 1Орландо Сити
21.05.2023 США — Major League Soccer США - MLS Интер Майами1 : 3Орландо Сити
06.10.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами4 : 1Орландо Сити
10.07.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Орландо Сити1 : 0Интер Майами
22.02.2026 США — Major League Soccer МЛС Орландо Сити1 : 2
23.10.2025 США — Major League Soccer Раунд плей-ин 3 : 1Орландо Сити
19.10.2025 США — Major League Soccer МЛС 4 : 2Орландо Сити
12.10.2025 США — Major League Soccer МЛС Орландо Сити1 : 2
05.10.2025 США — Major League Soccer МЛС Орландо Сити1 : 1
22.02.2026 США — Major League Soccer МЛС 3 : 0Интер Майами
06.12.2025 США — Major League Soccer Финал Интер Майами3 : 1
30.11.2025 США — Major League Soccer 1/2 финала Интер Майами5 : 1
24.11.2025 США — Major League Soccer 1/4 финала 0 : 4Интер Майами
09.11.2025 США — Major League Soccer 1/8 финала Интер Майами4 : 0
Турнирная таблица
МЛС
КомандаИО
1 Лос-Анджелес26
2 Сан-Хосе Эртквейкс26
3 Ванкувер Уайткэпс26
4 Нью-Йорк Ред Буллз26
5 Лос-Анджелес Гэлакси24
6 Нэшвилл24
7 Миннесота Юнайтед24
8 Даллас24
9 Сан-Диего13
10 Чикаго Файр23
11 Сиэтл Саундерс23
12 Цинциннати23
13 Ди-Си Юнайтед13
14 Реал Солт-Лейк23
15 Колорадо Рэпидз23
16 Портленд Тимберс23
17 Хьюстон Динамо23
18 Остин11
19 Нью-Йорк Сити11
20 Сент-Луис Сити11
21 Коламбус Крю21
22 Спортинг Канзас-Сити21
23 Шарлотт21
24 Орландо Сити10
25 Филадельфия Юнион10
26 Интер Майами10
27 Торонто20
28 Нью-Инглэнд Революшн20
29 Атланта Юнайтед20
30 Клёб де Фут Монреаль20
Западная конференция
КомандаИО
1 Лос-Анджелес26
2 Сан-Хосе Эртквейкс26
3 Ванкувер Уайткэпс26
4 Лос-Анджелес Гэлакси24
5 Миннесота Юнайтед24
6 Даллас24
7 Сан-Диего13
8 Сиэтл Саундерс23
9 Реал Солт-Лейк23
10 Колорадо Рэпидз23
11 Портленд Тимберс23
12 Хьюстон Динамо23
13 Остин11
14 Сент-Луис Сити11
15 Спортинг Канзас-Сити21
Восточная конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Ред Буллз26
2 Нэшвилл24
3 Чикаго Файр23
4 Цинциннати23
5 Ди-Си Юнайтед13
6 Нью-Йорк Сити11
7 Коламбус Крю21
8 Шарлотт21
9 Орландо Сити10
10 Филадельфия Юнион10
11 Интер Майами10
12 Торонто20
13 Нью-Инглэнд Революшн20
14 Атланта Юнайтед20
15 Клёб де Фут Монреаль20

