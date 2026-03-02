Орландо Сити - Интер Майами 02 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Орландо Сити - Интер Майами, которое состоится 02 Марта 2026 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Эксплория (Орландо, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Оскар Пареха
|Хавьер Маскерано
|28.08.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|1/2 финала
|3 : 1
|11.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|4 : 1
|19.05.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 3
|16.05.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 0
|03.03.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|5 : 0
|25.09.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 1
|03.08.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|1/16 финала
|3 : 1
|21.05.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 3
|06.10.2022
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|4 : 1
|10.07.2022
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 0
|22.02.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|23.10.2025
|США — Major League Soccer
|Раунд плей-ин
|3 : 1
|19.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|4 : 2
|12.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|05.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|22.02.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 0
|06.12.2025
|США — Major League Soccer
|Финал
|3 : 1
|30.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/2 финала
|5 : 1
|24.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/4 финала
|0 : 4
|09.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Лос-Анджелес
|2
|6
|2
|Сан-Хосе Эртквейкс
|2
|6
|3
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|6
|4
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|6
|5
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|4
|6
|Нэшвилл
|2
|4
|7
|Миннесота Юнайтед
|2
|4
|8
|Даллас
|2
|4
|9
|Сан-Диего
|1
|3
|10
|Чикаго Файр
|2
|3
|11
|Сиэтл Саундерс
|2
|3
|12
|Цинциннати
|2
|3
|13
|Ди-Си Юнайтед
|1
|3
|14
|Реал Солт-Лейк
|2
|3
|15
|Колорадо Рэпидз
|2
|3
|16
|Портленд Тимберс
|2
|3
|17
|Хьюстон Динамо
|2
|3
|18
|Остин
|1
|1
|19
|Нью-Йорк Сити
|1
|1
|20
|Сент-Луис Сити
|1
|1
|21
|Коламбус Крю
|2
|1
|22
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|1
|23
|Шарлотт
|2
|1
|24
|Орландо Сити
|1
|0
|25
|Филадельфия Юнион
|1
|0
|26
|Интер Майами
|1
|0
|27
|Торонто
|2
|0
|28
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|29
|Атланта Юнайтед
|2
|0
|30
|Клёб де Фут Монреаль
|2
|0
