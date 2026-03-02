Пиза - Болонья 02 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Болонья, которое состоится 02 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|12
|вр
|Николас
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|2
|зщ
|Росен Божинов
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|35
|пз
|Фелипе Лойола
|6
|пз
|Мариус Марин
|32
|пз
|Стефано Морео
|20
|пз
|Михел Эбишер
|19
|нп
|Сэмюэл Айлинг
|81
|нп
|Филип Стоилкович
|7
|нп
|Мехди Лери
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|29
|зщ
|Лоренцо Де Сильвестри
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|16
|зщ
|Николо Казале
|20
|пз
|Надир Цортеа
|23
|пз
|Симон Зом
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|6
|пз
|Никола Моро
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|24
|нп
|Тейс Даллинга
|30
|нп
|Бенхамин Домингес
|Альберто Джилардино
|Оскар Хильемарк
|Винченцо Итальяно
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|4 : 0
|18.08.2019
|Кубок Италии
|3-й раунд
|0 : 3
|23.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|13.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|06.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 3
|23.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|6 : 2
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 0
|23.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|11.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 1 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|53
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|26
|50
| 5
Лига Европы
|Комо
|27
|48
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|26
|46
|7
|Аталанта
|27
|45
|8
|Сассуоло
|27
|38
|9
|Болонья
|26
|36
|10
|Лацио
|26
|34
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Удинезе
|26
|32
|13
|Кальяри
|27
|30
|14
|Дженоа
|27
|27
|15
|Торино
|26
|27
|16
|Кремонезе
|27
|24
|17
|Фиорентина
|26
|24
| 18
Зона вылета
|Лечче
|27
|24
| 19
Зона вылета
|Пиза
|26
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|27
|15