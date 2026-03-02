01:11 ()
Пиза - Болонья 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2026 19:30
Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
02 Марта 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Пиза
Болонья

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Болонья, которое состоится 02 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пиза
Пиза
Болонья
Болонья
12 Бразилия вр Николас
4 Италия зщ Антонио Караччоло
2 Болгария зщ Росен Божинов
5 Италия зщ Симоне Канестрелли
35 Чили пз Фелипе Лойола
6 Румыния пз Мариус Марин
32 Италия пз Стефано Морео
20 Швейцария пз Михел Эбишер
19 Англия нп Сэмюэл Айлинг
81 Швейцария нп Филип Стоилкович
7 Алжир нп Мехди Лери
1 Польша вр Лукаш Скорупски
29 Италия зщ Лоренцо Де Сильвестри
14 Норвегия зщ Торбьёрн Хеггем
16 Италия зщ Николо Казале
20 Италия пз Надир Цортеа
23 Швейцария пз Симон Зом
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
6 Хорватия пз Никола Моро
7 Италия нп Риккардо Орсолини
24 Нидерланды нп Тейс Даллинга
30 Аргентина нп Бенхамин Домингес
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Швеция Оскар Хильемарк
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
05.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур Болонья4 : 0Пиза
18.08.2019 Кубок Италии 3-й раунд Пиза0 : 3Болонья
23.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 1 : 0Пиза
13.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Пиза1 : 2
06.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 0Пиза
31.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур Пиза1 : 3
23.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 6 : 2Пиза
26.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Болонья1 : 0
23.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур Болонья1 : 0
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 1Болонья
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур 1 : 2Болонья
11.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала Болонья1 : 1 1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2767
2
Лига чемпионов
Милан2757
3
Лига чемпионов
Наполи2753
4
Лига чемпионов
Рома2650
5
Лига Европы
Комо2748
6
Лига конференций
Ювентус2646
7 Аталанта2745
8 Сассуоло2738
9 Болонья2636
10 Лацио2634
11 Парма2733
12 Удинезе2632
13 Кальяри2730
14 Дженоа2727
15 Торино2627
16 Кремонезе2724
17 Фиорентина2624
18
Зона вылета
Лечче2724
19
Зона вылета
Пиза2615
20
Зона вылета
Верона2715

Отзывы и комментарии к матчу

