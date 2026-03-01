«Тоттенхэм Хотспур» потерпел поражение от «Фулхэма» в 28-м туре Английской Премьер-лиги

Дата публикации: 01-03-2026 20:45

Завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились лондонские команды «Фулхэм» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне, а главным судьёй игры стал Томас Брамэлл. В упорной борьбе хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

Счёт открыл Гарри Уилсон уже на седьмой минуте, выведя «дачников» вперёд. Позже, на 34-й минуте, Алекс Айуоби удвоил преимущество своей команды, забив второй мяч. Вторая половина встречи оказалась более оживлённой — на 66-й минуте Ришарлисон сумел забить гол в ворота «Фулхэма», сократив разрыв в счёте и подарив «Тоттенхэму» некоторое надежду на спасение.

Тем не менее, хозяева удержали победный результат до финального свистка и укрепили свои позиции в турнирной таблице. После этого матча «Фулхэм», набрав 40 очков, занимает девятое место в таблице английской Премьер-лиги, что доказывает их стабильность и хорошую форму в этом сезоне. В то время как «Тоттенхэм Хотспур» остаётся на 16-м месте с 29 очками, испытывая сложности в борьбе за более высокие позиции и стремясь улучшить свои показатели в следующих матчах. Этот матч показывает, насколько важна каждая победа на пути к успеху в сильнейшем футбольном чемпионате Англии.