Родина - Шинник 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2026 18:30
02 Марта 2026 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 22-й тур
Родина
Шинник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Шинник, которое состоится 02 Марта 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Испания Хуан Диас
Беларусь Артём Олегович Булойчик
История личных встреч
23.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур Шинник1 : 1Родина
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Родина6 : 2Шинник
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Шинник0 : 0Родина
09.03.2024 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Шинник0 : 2Родина
23.09.2023 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур Родина1 : 4Шинник
05.03.2023 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Родина2 : 1Шинник
13.08.2022 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Шинник1 : 1Родина
15.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 1Родина
15.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 3 : 2Родина
01.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 0 : 1Родина
01.12.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур Родина0 : 0
23.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 0 : 0Родина
28.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур 2 : 1Шинник
23.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур Шинник0 : 0
16.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Шинник4 : 1
09.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 3 : 0Шинник
01.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур Шинник1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2251
2
Повышение
Урал2241
3
Плей-офф за повышение
Родина2136
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2235
5 Челябинск2235
6 КАМАЗ2233
7 СКА-Хабаровск2232
8 Ротор2231
9 Нефтехимик2231
10 Арсенал Т2229
11 Шинник2126
12 Енисей2224
13 Торпедо М2224
14 Черноморец2224
15 Волга Ул2223
16
Зона вылета
Уфа2220
17
Зона вылета
Сокол2216
18
Зона вылета
Чайка2212

