Родина - Шинник 02 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Шинник, которое состоится 02 Марта 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Хуан Диас
|Артём Олегович Булойчик
|23.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|1 : 1
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|6 : 2
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|09.03.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 4
|05.03.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|2 : 1
|13.08.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|15.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 1
|15.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 2
|01.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1
|01.12.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|0 : 0
|23.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|0 : 0
|28.11.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|0 : 0
|16.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|4 : 1
|09.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|3 : 0
|01.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|22
|51
| 2
Повышение
|Урал
|22
|41
| 3
Плей-офф за повышение
|Родина
|21
|36
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|22
|35
|5
|Челябинск
|22
|35
|6
|КАМАЗ
|22
|33
|7
|СКА-Хабаровск
|22
|32
|8
|Ротор
|22
|31
|9
|Нефтехимик
|22
|31
|10
|Арсенал Т
|22
|29
|11
|Шинник
|21
|26
|12
|Енисей
|22
|24
|13
|Торпедо М
|22
|24
|14
|Черноморец
|22
|24
|15
|Волга Ул
|22
|23
| 16
Зона вылета
|Уфа
|22
|20
| 17
Зона вылета
|Сокол
|22
|16
| 18
Зона вылета
|Чайка
|22
|12