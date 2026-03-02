01:11 ()
Удинезе - Фиорентина 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2026 21:45
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
02 Марта 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Удинезе
Фиорентина

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Фиорентина, которое состоится 02 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Фиорентина
Флоренция
40 Нигерия вр Мадука Окойе
31 Дания зщ Томас Кристенсен
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
33 Зимбабве зщ Джордан Земура
13 Италия зщ Николо Бертола
8 Швеция пз Йеспер Карлстрём
14 Франция пз Артюр Атта
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
10 Италия нп Николо Дзаньоло
18 Польша нп Адам Букса
43 Испания вр Давид де Хеа
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Лука Раньери
65 Италия зщ Фабьяно Паризи
29 Италия зщ Никколо Фортини
44 Италия пз Николо Фаджоли
4 Италия пз Марко Брешианини
8 Италия пз Роландо Мандрагора
17 Англия нп Джек Харрисон
20 Италия нп Мойзе Кин
10 Исландия нп Альберт Гудмундссон
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Италия Паоло Ваноли
История личных встреч
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур Фиорентина5 : 1Удинезе
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Удинезе2 : 3Фиорентина
23.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Фиорентина1 : 2Удинезе
14.01.2024 Италия - Серия А 20-й тур Фиорентина2 : 2Удинезе
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Удинезе0 : 2Фиорентина
14.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Фиорентина2 : 0Удинезе
31.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 4-й тур Удинезе1 : 0Фиорентина
27.04.2022 Италия - Серия А 20-й тур Фиорентина0 : 4Удинезе
26.09.2021 Италия - Серия А 6-й тур Удинезе0 : 1Фиорентина
28.02.2021 Италия - Серия А 24-й тур Удинезе1 : 0Фиорентина
23.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 1 : 0Удинезе
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Удинезе1 : 2
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 1Удинезе
02.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур Удинезе1 : 0
26.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 3Удинезе
26.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Фиорентина2 : 4 ДВ
23.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур Фиорентина1 : 0
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 3Фиорентина
14.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур 1 : 2Фиорентина
07.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Фиорентина2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2767
2
Лига чемпионов
Милан2757
3
Лига чемпионов
Наполи2753
4
Лига чемпионов
Рома2650
5
Лига Европы
Комо2748
6
Лига конференций
Ювентус2646
7 Аталанта2745
8 Сассуоло2738
9 Болонья2636
10 Лацио2634
11 Парма2733
12 Удинезе2632
13 Кальяри2730
14 Дженоа2727
15 Торино2627
16 Кремонезе2724
17 Фиорентина2624
18
Зона вылета
Лечче2724
19
Зона вылета
Пиза2615
20
Зона вылета
Верона2715

