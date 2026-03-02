Удинезе - Фиорентина 02 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Фиорентина, которое состоится 02 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Мадука Окойе
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|33
|зщ
|Джордан Земура
|13
|зщ
|Николо Бертола
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|14
|пз
|Артюр Атта
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
|18
|нп
|Адам Букса
|43
|вр
|Давид де Хеа
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Лука Раньери
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|29
|зщ
|Никколо Фортини
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|4
|пз
|Марко Брешианини
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|17
|нп
|Джек Харрисон
|20
|нп
|Мойзе Кин
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|Коста Руньяич
|Паоло Ваноли
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|5 : 1
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|23.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|14.01.2024
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 0
|31.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|1 : 0
|27.04.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|0 : 4
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|28.02.2021
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 0
|23.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|02.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|26.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 3
|26.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 4 ДВ
|23.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|53
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|26
|50
| 5
Лига Европы
|Комо
|27
|48
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|26
|46
|7
|Аталанта
|27
|45
|8
|Сассуоло
|27
|38
|9
|Болонья
|26
|36
|10
|Лацио
|26
|34
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Удинезе
|26
|32
|13
|Кальяри
|27
|30
|14
|Дженоа
|27
|27
|15
|Торино
|26
|27
|16
|Кремонезе
|27
|24
|17
|Фиорентина
|26
|24
| 18
Зона вылета
|Лечче
|27
|24
| 19
Зона вылета
|Пиза
|26
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|27
|15