Заглембе - Висла Плоцк 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2026 20:00
Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
02 Марта 2026 года в 21:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 23-й тур
Заглембе Л
Висла Плоцк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Висла Плоцк, которое состоится 02 Марта 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заглембе Л
Любин
Висла Плоцк
Плоцк
История личных встреч
25.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Висла Плоцк2 : 1Заглембе Л
08.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Висла Плоцк2 : 0Заглембе Л
18.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Заглембе Л2 : 1Висла Плоцк
18.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Заглембе Л3 : 1Висла Плоцк
20.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Висла Плоцк4 : 0Заглембе Л
16.05.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Висла Плоцк4 : 0Заглембе Л
29.01.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Заглембе Л0 : 2Висла Плоцк
10.07.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 5-й тур Заглембе Л0 : 1Висла Плоцк
23.02.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Висла Плоцк1 : 1Заглембе Л
13.09.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Заглембе Л5 : 0Висла Плоцк
23.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 0 : 2Заглембе Л
14.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Заглембе Л0 : 0
06.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 2Заглембе Л
30.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Заглембе Л0 : 2
14.12.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 0 : 1Заглембе Л
21.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 2 : 1Висла Плоцк
14.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Висла Плоцк0 : 2
09.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 0Висла Плоцк
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Висла Плоцк2 : 1
08.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 1 : 1Висла Плоцк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония2238
2
Лига чемпионов
Лех П2338
3
Лига конференций
Заглембе Л2235
4
Лига конференций
Гурник З2334
5 Ракув2334
6 Висла Плоцк2233
7 Краковия2333
8 Погонь2331
9 ГКС Катовице2230
10 Корона2330
11 Мотор2330
12 Радомяк2229
13 Пяст2329
14 Лехия2328
15 Арка2226
16
Зона вылета
Легия2325
17
Зона вылета
Видзев2324
18
Зона вылета
Нецеча2322

Отзывы и комментарии к матчу

