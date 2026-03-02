Заглембе - Висла Плоцк 02 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Висла Плоцк, которое состоится 02 Марта 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|25.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|2 : 1
|08.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|2 : 0
|18.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|2 : 1
|18.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|3 : 1
|20.08.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|4 : 0
|16.05.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|4 : 0
|29.01.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|0 : 2
|10.07.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 5-й тур
|0 : 1
|23.02.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|1 : 1
|13.09.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|5 : 0
|23.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|0 : 2
|14.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 0
|06.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 2
|30.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|0 : 2
|14.12.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|0 : 1
|21.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 2
|09.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 0
|01.02.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|2 : 1
|08.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ягеллония
|22
|38
| 2
Лига чемпионов
|Лех П
|23
|38
| 3
Лига конференций
|Заглембе Л
|22
|35
| 4
Лига конференций
|Гурник З
|23
|34
|5
|Ракув
|23
|34
|6
|Висла Плоцк
|22
|33
|7
|Краковия
|23
|33
|8
|Погонь
|23
|31
|9
|ГКС Катовице
|22
|30
|10
|Корона
|23
|30
|11
|Мотор
|23
|30
|12
|Радомяк
|22
|29
|13
|Пяст
|23
|29
|14
|Лехия
|23
|28
|15
|Арка
|22
|26
| 16
Зона вылета
|Легия
|23
|25
| 17
Зона вылета
|Видзев
|23
|24
| 18
Зона вылета
|Нецеча
|23
|22