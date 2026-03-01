«Арсенал» выиграл у «Челси» в матче 28-го тура АПЛ

Дата публикации: 01-03-2026 22:11

Завершился поединок 28-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026, в котором лондонский «Арсенал» принимал «Челси». Матч прошёл на стадионе «Эмирейтс» при судействе Даррена Ингланда. В напряжённой борьбе победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля — «канониры».

Счёт был открыт уже на 21-й минуте, когда защитник Вильям Салиба успешно реализовал момент и вывел «Арсенал» вперёд. Однако, на добавленном ко второму тайму времени (45+2-я минута) у гостей случился автогол — Пьеро Инкапье случайно отметился взятием собственных ворот, сравняв счёт. Во втором тайме, на 66-й минуте, Юрриен Тимбер смог вновь вывести «канониров» вперёд, установив окончательный результат.

Кроме того, на 70-й минуте матч для «Челси» осложнился удалением Педру Нету, который получил второе предупреждение и был снят с поля, что значительно снизило шансы гостей на спасение игры.

После этой важной победы «Арсенал» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ с 64 очками, тогда как «Челси» с 45 баллами занимает шестое место.

В ближайших матчах, запланированных на 4 марта, «канониры» встретятся вне дома с «Брайтон энд Хоув Альбион», а «синие» сыграют на выезде против «Астон Виллы».