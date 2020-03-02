01:10 ()
Сочи - Спартак М 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2026 13:00
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
02 Марта 2026 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Евгений Буланов (Саранск, Россия);
Сочи
Спартак М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Спартак М, которое состоится 02 Марта 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Испания Хуан Карлос Карседо
История личных встреч
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Спартак М2 : 1Сочи
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур Спартак М0 : 0Сочи
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур Сочи1 : 1Спартак М
17.05.2024 Россия — МФЛ Группа А Сочи1 : 1Спартак М
13.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Сочи1 : 0Спартак М
08.03.2024 Россия — МФЛ Группа А Спартак М1 : 0Сочи
16.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Спартак М1 : 0Сочи
10.02.2023 Winline Зимний Кубок РПЛ 3-й тур Спартак М2 : 0Сочи
05.11.2022 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Сочи1 : 1Спартак М
14.08.2022 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Спартак М3 : 0Сочи
21.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Сочи3 : 2
21.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Сочи3 : 0
15.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Сочи1 : 1
15.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Сочи3 : 2
12.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Сочи0 : 3
23.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Спартак М2 : 1
21.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Спартак М5 : 2
10.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Спартак М1 : 1
07.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Спартак М1 : 0
03.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Спартак М2 : 0
0'
Матч между «Сочи» и «Спартаком» состоится 2 марта. Игра начнётся в 15:00 по московскому времени».
0'
❗ Игру 19-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» перенесли по решению арбитра — в городе введён режим опасности атаки БПЛА. О новой дате сообщат дополнительно.
0'
⚡ Матч «Сочи» — «Спартак» перенесён на 17:30 мск. Об этом с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
0'
⏰ РПЛ опубликовала заявление о том, что матч на юге России состоится по расписанию, то есть в 16:30 мск.
0'
❗ Матч «Сочи» — «Спартак» находится под угрозой срыва из-за атаки БПЛА на город.В городе звучит воздушная тревога, работает система ПВО Матч «Сочи» — «Спартак» находится под угрозой срыва из-за атаки БПЛА на город 0'Следим за чемпионатом России вместе! Матч «Спартака» перенесли на день вперёд! Все подробности 0'Карседо работал в клубе при Федуне, а ещё тренировал звёзд «Арсенала» и «ПСЖ»! «Спартак» объявил имя нового тренера! Работал с Эмери и топами, сотворил сенсацию в ЛЧ 0'Главное о каждом клубе Масштабное превью РПЛ. Итоги зимы, трансферы, составы и коэффициент сложности календаря 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Сочи» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1943
2 Зенит1942
3 Локомотив М1940
4 ЦСКА1936
5 Балтика1935
6 Спартак М1829
7 Ахмат1925
8 Динамо М1924
9 Рубин1923
10 Акрон1921
11 Ростов1921
12 Динамо Мх1918
13
Стыковая зона
Крылья Советов1917
14
Стыковая зона
Оренбург1915
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород1914
16
Зона вылета
Сочи189

