Финалиссима может быть отменена из-за обстановки на Ближнем Востоке

Дата публикации: 01-03-2026 20:48

Финалиссима, где встретятся сборные Испании и Аргентины, может быть отменена или перенесена. Изначально турнир планировалось провести 27 марта 2026 года на стадионе "Лусаил" в Дохе, Катар. Однако из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке проведение матча оказалось под угрозой. Об этом сообщает издание AS.

Ранее пресс-служба Футбольной ассоциации Катара (QFA) объявила о приостановке всех футбольных матчей на неопределённый срок, что напрямую связано с текущей нестабильностью в регионе.

28 февраля стартовала совместная военная операция США и Израиля против Ирана. В ответ на это Исламская Республика нанесла удары по американским военным базам и другим объектам, размещённым в странах Персидского Залива — Израиле, Катаре, Объединённых Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.

Эскалация конфликта создала серьёзные препятствия для организации международных спортивных мероприятий в регионе, что поставило под сомнение возможность проведения Финалиссима в назначенные сроки. В связи с этим в ближайшие недели ожидаются дополнительные новости и официальные решения от организаторов турнира и местных властей.