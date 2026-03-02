01:07 ()
Все футбольные турниры в Катаре приостановлены из-за событий на Ближнем Востоке

Дата публикации: 02-03-2026 01:22

 

Пресс-служба Футбольной ассоциации Катара (QFA) официально подтвердила приостановку всех футбольных турниров на территории страны в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

В опубликованном заявлении на странице QFA в социальной сети X говорится: «Футбольная ассоциация Катара принимает решение временно перенести проведение всех турниров, матчей и соревнований, начиная с сегодняшнего дня, до получения дальнейших указаний. Даты возобновления игр будут сообщены дополнительно через официальные информационные каналы Ассоциации».

Напомним, что 28 февраля Соединённые Штаты Америки и Израиль инициировали совместную военную операцию против Ирана. В ответ на это Исламская Республика провела серию ракетных ударов по американским военным объектам, а также по территориальным базам и ключевым объектам в Израиле, Катаре, Объединённых Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне. Данное обострение по-прежнему влияет на региональную безопасность, что неизменно сказывается и на спортивной сфере.

В связи с текущей нестабильной обстановкой Футбольная ассоциация Катара решила поставить безопасность спортсменов, тренерских штабов и болельщиков на первое место, сделав паузу в проведении всех футбольных мероприятий. Организаторы обещают оперативно информировать общественность о возобновлении соревнований, как только ситуация стабилизируется и станет возможным безопасное проведение матчей.

