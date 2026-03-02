01:11 ()
Жил Висенте - Бенфика 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2026 22:15
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
02 Марта 2026 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Жил Висенте
Бенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Бенфика, которое состоится 02 Марта 2026 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Бенфика
Лиссабон
30 Бразилия вр Лукау
2 Португалия зщ Зе Карлуш
39 Ангола зщ Жонатан Буату
4 Франция зщ Марвен Элимби
3 Кот-д'Ивуар зщ Гислейн Конан
6 Португалия пз Зе Карлуш
10 Португалия пз Луиш Эстевеш
11 Португалия пз Joelson Fernandes
77 Бразилия нп Мурило
95 Испания нп Санти Гарсия
29 Бразилия нп Карлос Эдуардо
1 Украина вр Анатолий Трубин
17 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
44 Португалия зщ Томаш Араужу
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
26 Швеция зщ Самуэль Даль
20 Колумбия пз Ричард Риос
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
25 Аргентина пз Джанлука Престианни
27 Португалия пз Рафаэл Силва
21 Норвегия пз Андреас Шельдеруп
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
26.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Бенфика2 : 1Жил Висенте
28.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Жил Висенте0 : 3Бенфика
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Бенфика5 : 1Жил Висенте
04.02.2024 Португалия — Примейра 20-й тур Бенфика3 : 0Жил Висенте
26.08.2023 Португалия — Примейра 3-й тур Жил Висенте2 : 3Бенфика
29.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Жил Висенте0 : 2Бенфика
13.11.2022 Португалия - Примейра 13-й тур Бенфика3 : 1Жил Висенте
02.02.2022 Португалия - Примейра 20-й тур Бенфика1 : 2Жил Висенте
21.08.2021 Португалия - Примейра 3-й тур Жил Висенте0 : 2Бенфика
17.04.2021 Португалия - Примейра 27-й тур Бенфика1 : 2Жил Висенте
22.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур 3 : 1Жил Висенте
14.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур Жил Висенте2 : 1
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 2Жил Висенте
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Жил Висенте5 : 0
26.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 3 : 0Жил Висенте
25.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 2 : 1Бенфика
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Бенфика3 : 0
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Бенфика0 : 1
13.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур 1 : 2Бенфика
08.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Бенфика2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2465
2
Лига чемпионов
Спортинг2461
3
Лига Европы
Бенфика2355
4
Лига конференций
Брага2445
5 Жил Висенте2340
6 Фамаликан2335
7 Морейренсе2333
8 Эшторил2433
9 Витория Гимарайнш2432
10 Алверка2427
11 Арока2426
12 Эштрела2424
13 Каза Пия2322
14 Насьонал2421
15 Риу Аве2320
16
Стыковая зона
Тондела2419
17
Зона вылета
Санта-Клара2419
18
Зона вылета
АВС249

Отзывы и комментарии к матчу

