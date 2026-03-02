Жил Висенте - Бенфика 02 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Бенфика, которое состоится 02 Марта 2026 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Лукау
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|39
|зщ
|Жонатан Буату
|4
|зщ
|Марвен Элимби
|3
|зщ
|Гислейн Конан
|6
|пз
|Зе Карлуш
|10
|пз
|Луиш Эстевеш
|11
|пз
|Joelson Fernandes
|77
|нп
|Мурило
|95
|нп
|Санти Гарсия
|29
|нп
|Карлос Эдуардо
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|17
|зщ
|Амар Дедич
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|20
|пз
|Ричард Риос
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|Жозе Моуринью
|26.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|28.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 3
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|5 : 1
|04.02.2024
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|3 : 0
|26.08.2023
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|29.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 2
|13.11.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|02.02.2022
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|21.08.2021
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|0 : 2
|17.04.2021
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|22.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 1
|14.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|5 : 0
|26.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 1
|21.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 0
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|13.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|24
|65
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|61
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|23
|55
| 4
Лига конференций
|Брага
|24
|45
|5
|Жил Висенте
|23
|40
|6
|Фамаликан
|23
|35
|7
|Морейренсе
|23
|33
|8
|Эшторил
|24
|33
|9
|Витория Гимарайнш
|24
|32
|10
|Алверка
|24
|27
|11
|Арока
|24
|26
|12
|Эштрела
|24
|24
|13
|Каза Пия
|23
|22
|14
|Насьонал
|24
|21
|15
|Риу Аве
|23
|20
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|24
|19
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|24
|19
| 18
Зона вылета
|АВС
|24
|9