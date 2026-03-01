«Манчестер Юнайтед» победил «Кристал Пэлас» в матче 28-го тура АПЛ

Дата публикации: 01-03-2026 20:46

Завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Роль главного судьи на этой игре исполнял Крис Кавана.

Игра началась с быстрого гола Максанса Лакруа, который уже на четвёртой минуте вывел «орлов» вперёд. Однако ситуация кардинально изменилась во второй половине матча: на 56-й минуте Лакруа был удалён с поля после получения прямой красной карточки. Спустя всего минуту после удаления, Бруну Фернандеш, воспользовавшись назначенным пенальти, реализовал удар с «точки» и сравнял счёт в матче. А на 65-й минуте Беньямин Шешко забил решающий гол, который принёс «красным дьяволам» важную победу.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» укрепил свои позиции в турнирной таблице, расположившись на третьем месте с 51 очком. «Кристал Пэлас», в свою очередь, остался на 14-й позиции, имея в активе 35 баллов.

В ближайшем туре «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл Юнайтед» 4 марта, тогда как «Кристал Пэлас» на следующий день сыграет против «Тоттенхэм Хотспур».