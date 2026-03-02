Бывший футболист «Арсенала» выделил ключевую проблему команды в текущем сезоне

Дата публикации: 02-03-2026 14:32

Бывший форвард «Арсенала» Иан Райт выделил главную проблему команды в текущем сезоне после игры 28-го тура английской Премьер-лиги против «Челси» (2:1).

По мнению Райта, когда «Челси» остался в меньшинстве, они сумели показать сильную игру вдесятером, что вызвало затруднения у «Арсенала». Игроки «Арсенала» слишком нервничают и теряют концентрацию в важных моментах, особенно на поздних стадиях матчей. Им необходимо эффективнее использовать свои моменты в начале игры, чтобы играть раскованно и увереннее.

Также он отметил, что команде нужно обязательно выигрывать, особенно на домашнем поле. Победы помогут создать позитивный настрой и прибавить уверенности, пусть пока и не кардинально.

Как видно, во втором тайме соперники часто находят способ навязать борьбу и даже добиться успеха против «Арсенала», — цитирует Иана Райта издание Daily Mail.

На данный момент «Арсенал» лидирует в таблице АПЛ с 64 очками. В следующем туре «канониры» отправятся в гости к «Брайтон энд Хоув Альбион», матч состоится 4 марта. Этот поединок станет важным испытанием для подопечных, которые постараются укрепить своё лидерство.

Эксперт подчёркивает, что стабильность и спокойствие в игре являются ключевыми для «Арсенала» на пути к успешному завершению сезона и возможной борьбе за чемпионство. Команда должна научиться сохранять концентрацию вплоть до финального свистка и использовать свои шансы своевременно.