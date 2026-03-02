Бывший президент «Барселоны» Лапорта подпевал кричалке «Кто не скачет, тот мадридиста»

Дата публикации: 02-03-2026 14:30

Бывший президент каталонской команды «Барселона», Жоан Лапорта, выразил свою поддержку известной кричалке фанатов, в которой упоминается мадридский клуб «Реал», во время встречи 26-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (счёт 4:1). Также Лапорта продемонстрировал жест, который в ряде стран считается оскорбительным, известный как жест «по локоть». Об этом сообщает Esport3 в социальной сети X.

Стоит напомнить, что 9 февраля 2026 года Лапорта объявил об уходе с поста президента «Барселоны», чтобы участвовать в предстоящих выборах, назначенных на 15 марта 2026 года.

На данный момент «Барселона» уверенно занимает лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании – Ла Лиги. Команда из Каталонии опережает своего главного соперника, мадридский «Реал», на четыре очка, однако у «Реала» есть одна игра в запасе, что сохраняет интригу в борьбе за титул.

В последние сезоны противостояние этих двух грандов испанского футбола становится особенно напряжённым. Поддержка легендарных кричалок и эмоциональные жесты, подобные тем, которые сделал Лапорта, лишь подогревают соперничество на поле и среди болельщиков. Многие эксперты отмечают, что такие проявления страсти и вовлечённости способны влиять на настрой команды и создавать дополнительное давление на соперников.

В преддверии выборов в клубе, влияние Лапорты на моральный дух игроков и фанатов остаётся значительным. Его активное участие в общественной жизни клуба показывает, что он не намерен отходить от управления и хочет продолжить влияние на будущее «Барселоны».