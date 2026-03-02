Дата публикации: 02-03-2026 14:34

Форвард саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду окончательно прояснил ситуацию вокруг своего дальнейшего пребывания в команде. Ранее игрок выражал недовольство текущим управлением клуба и даже пропускал некоторые матчи в знак протеста. Однако теперь португалец официально подтвердил, что намерен оставаться в "Аль-Насре" до конца срока своего контракта, который рассчитан до лета 2027 года.

По информации 365Scores, на изменение настроения Роналду оказали влияние прямые гарантии со стороны Инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). Представители фонда пообещали, что клуб получит значительное усиление в виде трансферов игроков мирового уровня в ближайшие трансферные окна. Это позволит "Аль-Насру" не только бороться за первенство в азиатских турнирах, но и успешно выступать на клубном чемпионате мира.

Таким образом, стало ясно, что Роналду не собирается покидать саудовский чемпионат преждевременно и продолжит выступать за действующего лидера национального первенства. На данный момент "Аль-Наср" стоит во главе турнирной таблицы Саудовской Про-лиги, опережая ближайшего преследователя, клуб "Аль-Ахли", на два очка, что свидетельствует о плотной и жаркой борьбе за титул.

В ближайшее время поклонники смогут наблюдать за тем, как их кумир Криштиану Роналду продолжит доказывать высокий уровень на поле и помогать своей команде достигать новых спортивных вершин. Поддержка и инвестиции, обещанные фондом PIF, должны значительно укрепить состав "Аль-Насра" и поднять амбиции команды на новый уровень, что несомненно станет большим событием для саудовского футбола и всего региона.