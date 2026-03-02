«Арсенал» намерен купить защитника «Интера» стоимостью 100 миллионов евро

Дата публикации: 02-03-2026 14:31

Футбольный клуб «Арсенал» проявляет значительный интерес к центральному защитнику миланского «Интера» Алессандро Бастони, сообщает издание Caught Offside.

Руководство английского клуба уверено, что тактическая система, которую использует главный тренер «Арсенала» Микель Артета, идеально подходит под сильные качества итальянского защитника. «Интер» готов рассмотреть предложения, стартующие от суммы в 90-100 миллионов евро. Текущий контракт Бастони с клубом из Милана действует вплоть до лета 2028 года.

Алессандро Бастони перешёл в «Интер» в августе 2017 года из «Аталанты» за сумму около 31 миллиона евро. В этом сезоне он принял участие в 33 матчах на клубном уровне, забив два гола и отдав шесть результативных передач. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет приблизительно 80 миллионов евро.

В последние несколько сезонов Бастони демонстрирует стабильность и высокий уровень игры, что делает его одним из ключевых игроков оборонительной линии «Интера». Его универсальность и умение читать игру делают его ценным приобретением для любого топ-клуба.

С учётом амбиций «Арсенала» укрепить свой состав перед новыми вызовами, трансфер такого calibre может стать одним из главных событий ближайшего трансферного окна. Все стороны внимательно следят за развитием ситуации и возможными предложениями, которые могут изменить баланс сил на европейской футбольной арене.