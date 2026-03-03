00:46 ()
Барселона - Атлетико 03 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 03-03-2026 22:00
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
03 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 1/2 финала
Барселона
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Атлетико М, которое состоится 03 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Атлетико М
Мадрид
13 Испания вр Жоан Гарсия
23 Франция зщ Жюль Кунде
5 Испания зщ Пау Кубарси
3 Испания зщ Алекс Бальде
18 Испания зщ Херард Мартин
16 Испания пз Фермин Лопес
10 Испания пз Ламин Ямаль
8 Испания пз Педри
20 Испания пз Дани Ольмо
11 Бразилия пз Рафинья
7 Испания нп Ферран Торрес
1 Аргентина вр Хуан Муссо
16 Аргентина зщ Науэль Молина
3 Италия зщ Маттео Руджери
18 Испания зщ Марк Пубиль
17 Словакия зщ Давид Ганцко
14 Испания зщ Маркос Льоренте
22 Нигерия пз Адемола Лукман
20 Аргентина пз Джулиано Симеоне
6 Испания пз Коке
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
9 Норвегия нп Александр Сёрлот
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
12.02.2026 Кубок Испании 1/2 финала Атлетико М4 : 0Барселона
02.12.2025 Испания — Примера 19-й тур Барселона3 : 1Атлетико М
02.04.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Атлетико М0 : 1Барселона
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Атлетико М2 : 4Барселона
25.02.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Барселона4 : 4Атлетико М
21.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Барселона1 : 2Атлетико М
17.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Атлетико М0 : 3Барселона
03.12.2023 Испания - Примера 15-й тур Барселона1 : 0Атлетико М
23.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Барселона1 : 0Атлетико М
08.01.2023 Испания - Примера 16-й тур Атлетико М0 : 1Барселона
28.02.2026 Испания — Примера 26-й тур Барселона4 : 1
22.02.2026 Испания — Примера 25-й тур Барселона3 : 0
16.02.2026 Испания — Примера 24-й тур 2 : 1Барселона
12.02.2026 Кубок Испании 1/2 финала Атлетико М4 : 0Барселона
07.02.2026 Испания — Примера 23-й тур Барселона3 : 0
28.02.2026 Испания — Примера 26-й тур 0 : 1Атлетико М
24.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Атлетико М4 : 1
21.02.2026 Испания — Примера 25-й тур Атлетико М4 : 2
18.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 3 : 3Атлетико М
15.02.2026 Испания — Примера 24-й тур 3 : 0Атлетико М
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Кубка Испании: «Барселона» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Атлетико» — 4:0.
Турнирная таблица
1-й раунд
Оуренсе
Овьедо
4 : 2 ДВ
УКАМ Мурсия
Кадис
1 : 3
СД Логроньес
Расинг
0 : 4
Лангрео
Расинг Ф
0 : 0 3 : 4
Райо Махадаонда
Талавера-де-ла-Рейна
1 : 4
Сан-Фернандо
Альбасете
0 : 3
Гвадалахара
Касереньо
2 : 1
Утебо
Уэска
0 : 3
Эстремадура
Лас-Пальмас
3 : 1
Толедо
Севилья
1 : 4
Побленсе
Сабадель
1 : 2 ДВ
Эбро
Тарасона
1 : 1 4 : 3
Мутильвера
Сарагоса
1 : 3
Ла-Унион
Сеута
0 : 2
Лорка Депортива
Альмерия
0 : 2
Атлетико Асторга
Мирандес
1 : 1 3 : 4
Навалькарнеро
Мерида
2 : 1
Наксари
Эйбар
2 : 4
Саудаль Депортиво
Спортинг Хихон
0 : 1
Нумансия
Аренас
3 : 0
Сант-Андреу
Теруэль
2 : 1 ДВ
Асуага
Леганес
1 : 4
Португалете
Вальядолид
1 : 0
Оуренсе
Понтеведра
1 : 1 0 : 3
Сьюдад де Лусена
Вильярреал
0 : 6
Хаэн
Эльденсе
1 : 3
Кинтанар дель Рей
Ибица
1 : 1 4 : 3
Ориуэла
Леванте
3 : 4
Валье де Эгес
ФК Андорра
1 : 5
Атлетико Балеарес
Химнастик
2 : 0
Реал Авила
Реал Авилес
1 : 0 ДВ
УД Логроньес
Понферрадина
1 : 3
Мурсия
Антекера
1 : 1 2 : 1
Антониано
Кастельон
1 : 0
Эстепона
Малага
1 : 3
1/32 финала
Португалете
Алавес
0 : 3
Эбро
Осасуна
3 : 5
Нумансия
Мальорка
2 : 3
Расинг Ф
Уэска
0 : 2
Гвадалахара
Сеута
1 : 0
Навалькарнеро
Хетафе
2 : 3 ДВ
Культураль Леонеса
ФК Андорра
4 : 2
Эльденсе
Альмерия
2 : 1
Мирандес
Спортинг Хихон
0 : 2
Талавера-де-ла-Рейна
Малага
2 : 1
Мурсия
Кадис
3 : 2
Антониано
Вильярреал
1 : 1 3 : 5
Оуренсе
Жирона
2 : 1
Кинтанар дель Рей
Эльче
1 : 2 ДВ
Понтеведра
Эйбар
0 : 3
Реал Авила
Райо Вальекано
1 : 2 ДВ
Сабадель
Депортиво
0 : 2
Леганес
Альбасете
1 : 2
Атлетико Балеарес
Эспаньол
1 : 0
Понферрадина
Расинг
1 : 2 ДВ
Картахена
Валенсия
1 : 2 ДВ
Сант-Андреу
Сельта
1 : 1 6 : 7
Эстремадура
Севилья
1 : 2
Сарагоса
Бургос
0 : 1 ДВ
Тенерифе
Гранада
0 : 1
1/16 финала
Эйбар
Эльче
0 : 1
Депортиво
Мальорка
1 : 0
Эльденсе
Реал Сосьедад
1 : 2
Спортинг Хихон
Валенсия
0 : 2
Гвадалахара
Барселона
0 : 2
Культураль Леонеса
Леванте
1 : 0
Уэска
Осасуна
2 : 4 ДВ
Расинг
Вильярреал
2 : 1
Атлетико Балеарес
Атлетико М
2 : 3
Альбасете
Сельта
2 : 2 3 : 0
Талавера-де-ла-Рейна
Реал Мадрид
2 : 3
Алавес
Севилья
1 : 0
Оуренсе
Атлетик Б
0 : 1 ДВ
Бургос
Хетафе
3 : 1
Мурсия
Бетис
0 : 2
Гранада
Райо Вальекано
1 : 3
1/8 финала
Депортиво
Атлетико М
0 : 1
Реал Сосьедад
Осасуна
2 : 2 4 : 3
Культураль Леонеса
Атлетик Б
3 : 4 ДВ
Бетис
Эльче
2 : 1
Альбасете
Реал Мадрид
3 : 2
Алавес
Райо Вальекано
2 : 0
Бургос
Валенсия
0 : 2
Расинг
Барселона
0 : 2
1/4 финала
Альбасете
Барселона
1 : 2
Алавес
Реал Сосьедад
2 : 3
Валенсия
Атлетик Б
1 : 2
Бетис
Атлетико М
0 : 5
1/2 финала
Команда12
Атлетик Б
Реал Сосьедад
0 : 1 04.03
Команда12
Атлетико М
Барселона
4 : 0 03.03
Финал
SF2
SF1
18.04

