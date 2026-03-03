00:46 ()
Динамо Киев - Ингулец 03 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 03-03-2026 18:00
03 Марта 2026 года в 19:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/4 финала
Динамо К
Ингулец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Ингулец, которое состоится 03 Марта 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо К
Киев
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
Украина Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
03.05.2025 Украина — Премьер-лига 27-й тур Ингулец0 : 4Динамо К
03.11.2024 Украина — Премьер-лига 12-й тур Динамо К5 : 2Ингулец
04.03.2023 Украина - Премьер-лига 16-й тур Динамо К0 : 2Ингулец
17.11.2022 Украина - Премьер-лига 1-й тур Ингулец1 : 2Динамо К
18.08.2021 Украина - Премьер-лига 4-й тур Ингулец1 : 1Динамо К
25.04.2021 Украина - Премьер-лига 23-й тур Динамо К5 : 0Ингулец
21.11.2020 Украина - Премьер-лига 10-й тур Ингулец0 : 2Динамо К
27.02.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур Динамо К4 : 0
20.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур Динамо К1 : 0
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Динамо К2 : 0
14.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Динамо К3 : 0
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 2 : 1Динамо К
29.10.2025 Кубок Украины 1/8 финала 0 : 1Ингулец
23.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Ингулец1 : 1
18.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур Ингулец1 : 4
03.05.2025 Украина — Премьер-лига 27-й тур Ингулец0 : 4Динамо К
30.04.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Ингулец1 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
Чернигов
Лесное
1 : 1 4 : 3
Локомотив К
Нива Вн
1 : 0
Буковина
Нива Тр
2 : 1
Виктория Н
Ингулец
0 : 1
ЛНЗ Черкассы
Рух В
1 : 0
Динамо К
Шахтёр
2 : 1
Агротех
Мариуполь
1 : 1 6 : 7
Металлист 1925
Агробизнес В
4 : 3
1/4 финала
Динамо К
Ингулец
03.03
ЛНЗ Черкассы
Буковина
04.03
Металлист 1925
Локомотив К
05.03
Чернигов
Мариуполь
17.03

Отзывы и комментарии к матчу

