Динамо Киев - Ингулец 03 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Ингулец, которое состоится 03 Марта 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Александр Владимирович Шовковский
|03.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 4
|03.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|5 : 2
|04.03.2023
|Украина - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|17.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|18.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|25.04.2021
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|5 : 0
|21.11.2020
|Украина - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|27.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|18-й тур
|4 : 0
|20.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|14.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|29.10.2025
|Кубок Украины
|1/8 финала
|0 : 1
|23.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 4
|30.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
| Чернигов
Лесное
|1 : 1 4 : 3
| Локомотив К
Нива Вн
|1 : 0
| Буковина
Нива Тр
|2 : 1
| Виктория Н
Ингулец
|0 : 1
| ЛНЗ Черкассы
Рух В
|1 : 0
| Динамо К
Шахтёр
|2 : 1
| Агротех
Мариуполь
|1 : 1 6 : 7
| Металлист 1925
Агробизнес В
|4 : 3
| Динамо К
Ингулец
|03.03
| ЛНЗ Черкассы
Буковина
|04.03
| Металлист 1925
Локомотив К
|05.03
| Чернигов
Мариуполь
|17.03