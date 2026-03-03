00:45 ()
Лидс Юнайтед - Сандерленд 03 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 03-03-2026 21:30
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
03 Марта 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Лидс Юнайтед
Сандерленд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Сандерленд, которое состоится 03 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Сандерленд
Сандерленд
26 Уэльс вр Карл Дарлоу
2 Англия зщ Джейден Богл
24 Англия зщ Джеймс Джастин
5 Нидерланды зщ Паскаль Стрёйк
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
15 Словения зщ Яка Бийол
18 Германия пз Антон Стах
4 Уэльс пз Итан Ампаду
44 Болгария пз Илия Груев
11 США пз Бренден Ааронсон
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
22 Нидерланды вр Робин Руфс
6 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
5 Северная Ирландия зщ Дэниел Баллард
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
32 Северная Ирландия зщ Трай Хам
27 ДР Конго пз Ноа Садики
34 Швейцария пз Гранит Джака
19 Сенегал пз Хабиб Диарра
28 Франция пз Энцо Ле Фе
25 Буркина-Фасо нп Бертран Траоре
18 Франция нп Вильсон Изидор
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
28.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Сандерленд1 : 1Лидс Юнайтед
17.02.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Лидс Юнайтед2 : 1Сандерленд
04.10.2024 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Сандерленд2 : 2Лидс Юнайтед
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Сандерленд
12.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Сандерленд1 : 0Лидс Юнайтед
07.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Сандерленд
19.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Сандерленд0 : 2Лидс Юнайтед
04.01.2015 Кубок Англии 1/32 финала Сандерленд1 : 0Лидс Юнайтед
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Лидс Юнайтед0 : 1
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
15.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 1 2 : 4Лидс Юнайтед
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 2 : 2Лидс Юнайтед
06.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Лидс Юнайтед3 : 1
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 1 : 1Сандерленд
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Сандерленд1 : 3
15.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 1Сандерленд
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Сандерленд0 : 1
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 3 : 0Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2964
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2859
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2851
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2851
5
Лига Европы
Ливерпуль2848
6 Челси2845
7 Брентфорд2843
8 Эвертон2840
9 Фулхэм2840
10 Борнмут2839
11 Брайтон энд Хоув Альбион2837
12 Сандерленд2837
13 Ньюкасл Юнайтед2836
14 Кристал Пэлас2835
15 Лидс Юнайтед2831
16 Тоттенхэм Хотспур2829
17 Ноттингем Форест2827
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2825
19
Зона вылета
Бёрнли2819
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2913

Отзывы и комментарии к матчу

Новости футбола

Обзоры матчей

