Лидс Юнайтед - Сандерленд 03 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Сандерленд, которое состоится 03 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26
|вр
|Карл Дарлоу
|2
|зщ
|Джейден Богл
|24
|зщ
|Джеймс Джастин
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|15
|зщ
|Яка Бийол
|18
|пз
|Антон Стах
|4
|пз
|Итан Ампаду
|44
|пз
|Илия Груев
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|22
|вр
|Робин Руфс
|6
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|32
|зщ
|Трай Хам
|27
|пз
|Ноа Садики
|34
|пз
|Гранит Джака
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|25
|нп
|Бертран Траоре
|18
|нп
|Вильсон Изидор
|Даниэль Фарке
|Режис Ле Брис
|28.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|17.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|2 : 1
|04.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 2
|09.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 0
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 0
|07.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|1 : 1
|19.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 2
|04.01.2015
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|28.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|15.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1 2 : 4
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|06.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|28.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 3
|15.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|64
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|28
|51
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|28
|48
|6
|Челси
|28
|45
|7
|Брентфорд
|28
|43
|8
|Эвертон
|28
|40
|9
|Фулхэм
|28
|40
|10
|Борнмут
|28
|39
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|37
|12
|Сандерленд
|28
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|36
|14
|Кристал Пэлас
|28
|35
|15
|Лидс Юнайтед
|28
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|29
|17
|Ноттингем Форест
|28
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|29
|13