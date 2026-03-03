00:45 ()
Борнмут - Брентфорд 03 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 03-03-2026 21:30
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
03 Марта 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Борнмут
Брентфорд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Брентфорд, которое состоится 03 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Брентфорд
Лондон
1 Сербия вр Джордже Петрович
20 Испания зщ Алехандро Хименес
23 Англия зщ Джеймс Хилл
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Франция зщ Адриен Трюффер
12 США пз Тайлер Адамс
8 Англия пз Алекс Скотт
37 Бразилия пз Райан
16 Англия пз Маркус Таверньер
22 Франция нп Эли Крупи
21 Марокко нп Амин Адли
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
3 Англия зщ Рико Генри
33 Италия пз Микаель Кайоде
8 Дания пз Матиас Йенсен
6 Англия пз Джордан Хендерсон
19 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
24 Дания нп Миккель Дамсгор
7 Германия нп Кевин Шаде
9 Бразилия нп Игор Тьяго
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Ирландия Кит Эндрюс
История личных встреч
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Брентфорд4 : 1Борнмут
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Борнмут0 : 2Брентфорд
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Борнмут1 : 2Брентфорд
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Брентфорд3 : 2Борнмут
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Борнмут1 : 2Брентфорд
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брентфорд2 : 2Борнмут
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Брентфорд2 : 0Борнмут
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Борнмут0 : 0Брентфорд
22.05.2021 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Брентфорд3 : 1Борнмут
17.05.2021 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Борнмут1 : 0Брентфорд
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Борнмут1 : 1
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 0 : 0Борнмут
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 2Борнмут
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Борнмут1 : 1
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 0 : 2Борнмут
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 3 : 4Брентфорд
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Брентфорд0 : 2
16.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 1Брентфорд
12.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Брентфорд1 : 1
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 2 : 3Брентфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2964
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2859
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2851
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2851
5
Лига Европы
Ливерпуль2848
6 Челси2845
7 Брентфорд2843
8 Эвертон2840
9 Фулхэм2840
10 Борнмут2839
11 Брайтон энд Хоув Альбион2837
12 Сандерленд2837
13 Ньюкасл Юнайтед2836
14 Кристал Пэлас2835
15 Лидс Юнайтед2831
16 Тоттенхэм Хотспур2829
17 Ноттингем Форест2827
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2825
19
Зона вылета
Бёрнли2819
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2913

