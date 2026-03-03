Борнмут - Брентфорд 03 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Брентфорд, которое состоится 03 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Джордже Петрович
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|23
|зщ
|Джеймс Хилл
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|8
|пз
|Алекс Скотт
|37
|пз
|Райан
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|22
|нп
|Эли Крупи
|21
|нп
|Амин Адли
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|3
|зщ
|Рико Генри
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|19
|нп
|Данго Уаттара
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|7
|нп
|Кевин Шаде
|9
|нп
|Игор Тьяго
|Андони Ираола
|Кит Эндрюс
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|4 : 1
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|22.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|17.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|28.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|28.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 4
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|16.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1
|12.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|64
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|28
|51
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|28
|48
|6
|Челси
|28
|45
|7
|Брентфорд
|28
|43
|8
|Эвертон
|28
|40
|9
|Фулхэм
|28
|40
|10
|Борнмут
|28
|39
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|37
|12
|Сандерленд
|28
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|36
|14
|Кристал Пэлас
|28
|35
|15
|Лидс Юнайтед
|28
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|29
|17
|Ноттингем Форест
|28
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|29
|13