Вулверхэмптон - Ливерпуль 03 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 03-03-2026 22:15
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
03 Марта 2026 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Вулверхэмптон
Ливерпуль

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Ливерпуль, которое состоится 03 Марта 2026 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Ливерпуль
Ливерпуль
1 Португалия вр Жозе Са
15 Колумбия зщ Йерсон Москера
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
24 Португалия зщ Тоти
38 Камерун зщ Джексон Тчатчуа
3 Испания зщ Уго Буэно
47 Англия пз Эйнджел Гомес
8 Бразилия пз Жоао Гомес
36 Англия нп Матеус Мане
9 Англия нп Адам Армстронг
14 Нигерия нп Толуваласе Арокодаре
1 Бразилия вр Алисон Бекер
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
6 Венгрия зщ Милош Керкез
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
11 Египет нп Мохамед Салах
22 Франция нп Уго Экитике
Главные тренеры
Уэльс Роб Эдвардс
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ливерпуль2 : 1Вулверхэмптон
16.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Ливерпуль2 : 1Вулверхэмптон
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Вулверхэмптон1 : 2Ливерпуль
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Ливерпуль2 : 0Вулверхэмптон
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вулверхэмптон1 : 3Ливерпуль
01.03.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ливерпуль2 : 0Вулверхэмптон
04.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вулверхэмптон3 : 0Ливерпуль
17.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала. Переигровка Вулверхэмптон0 : 1Ливерпуль
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Ливерпуль2 : 2Вулверхэмптон
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Ливерпуль3 : 1Вулверхэмптон
27.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Вулверхэмптон2 : 0
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 1 : 0Вулверхэмптон
18.02.2026 Англия — Премьер-лига 31-й тур Вулверхэмптон2 : 2
15.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 1Вулверхэмптон
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 0Вулверхэмптон
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль5 : 2
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 0 : 1Ливерпуль
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала Ливерпуль3 : 0
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 1Ливерпуль
08.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Ливерпуль1 : 2
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2964
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2859
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2851
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2851
5
Лига Европы
Ливерпуль2848
6 Челси2845
7 Брентфорд2843
8 Эвертон2840
9 Фулхэм2840
10 Борнмут2839
11 Брайтон энд Хоув Альбион2837
12 Сандерленд2837
13 Ньюкасл Юнайтед2836
14 Кристал Пэлас2835
15 Лидс Юнайтед2831
16 Тоттенхэм Хотспур2829
17 Ноттингем Форест2827
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2825
19
Зона вылета
Бёрнли2819
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2913

