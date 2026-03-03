Балтика - Зенит 03 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Зенит, которое состоится 03 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Андрей Викторович Талалаев
|Сергей Богданович Семак
|27.02.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|0 : 2
|06.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 0
|02.06.2024
|Fonbet Кубок России
|Суперфинал
|1 : 2
|07.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 1
|30.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|27.02.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|22.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1
|18.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 2
|18.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 1
|12.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|27.02.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|17.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1 ДВ
|10.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|2 : 2 3 : 4
|09.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|06.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Оренбург
Краснодар
|1 : 3
|4 : 0
| Динамо Мх
ЦСКА
|1 : 0
|2 : 1 5 : 4
|Команда
|1
|2
| Зенит
Динамо М
|1 : 3
|0 : 1
| Спартак М
Локомотив М
|3 : 1
|2 : 3
| Торпедо М
Балтика
|0 : 2
| Арсенал Т
Рубин
|0 : 0 3 : 2
| Нефтехимик
Ростов
|1 : 3
| КАМАЗ
Крылья Советов
|1 : 1 2 : 4
| Балтика
Зенит
|03.03
| Крылья Советов
Оренбург
|04.03
| Ростов
Динамо Мх
|04.03
| Арсенал Т
Локомотив М
|05.03
|Команда
|1
|2
| ЦСКА
Краснодар
|04.03
|17.03
|Команда
|1
|2
| Динамо М
Спартак М
|05.03
|18.03