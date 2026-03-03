00:46 ()
Балтика - Зенит 03 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 03-03-2026 19:00
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
03 Марта 2026 года в 20:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Балтика
Зенит

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Зенит, которое состоится 03 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
27.02.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Зенит1 : 0Балтика
14.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Балтика0 : 0Зенит
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур Балтика0 : 2Зенит
06.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит1 : 2Балтика
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Зенит2 : 0Балтика
02.06.2024 Fonbet Кубок России Суперфинал Балтика1 : 2Зенит
07.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Зенит1 : 0Балтика
04.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Балтика0 : 2Зенит
03.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C Зенит2 : 1Балтика
30.08.2023 Fonbet Кубок России Группа C Балтика1 : 0Зенит

22.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 0 : 1Балтика
18.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Балтика2 : 2
18.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Балтика2 : 1
12.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Балтика1 : 0

17.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 0 : 1 ДВЗенит
10.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир Зенит2 : 2 3 : 4
09.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Зенит1 : 0
06.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир 3 : 0Зенит
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов (этап 2): «Балтика» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Оренбург
Краснодар
1 : 3 4 : 0
Динамо Мх
ЦСКА
1 : 0 2 : 1 5 : 4
Команда12
Зенит
Динамо М
1 : 3 0 : 1
Спартак М
Локомотив М
3 : 1 2 : 3
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Торпедо М
Балтика
0 : 2
Арсенал Т
Рубин
0 : 0 3 : 2
Нефтехимик
Ростов
1 : 3
КАМАЗ
Крылья Советов
1 : 1 2 : 4
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Балтика
Зенит
03.03
Крылья Советов
Оренбург
04.03
Ростов
Динамо Мх
04.03
Арсенал Т
Локомотив М
05.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
ЦСКА
Краснодар
04.0317.03
Команда12
Динамо М
Спартак М
05.0318.03

