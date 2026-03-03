НЕК Неймеген - ПСВ Эйндховен 03 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - ПСВ Эйндховен, которое состоится 03 Марта 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Петер Бош
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 5
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 3
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 0
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|4 : 0
|01.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 4
|30.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|3 : 0
|11.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 2
|12.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 2
|18.02.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 1
|28.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 3
|21.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 1
|17.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|11.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 3
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|4 : 1
|28.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 3
|21.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 1
|13.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 2
|04.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|4 : 1
| Ден Босх
АДО Ден Хааг
|3 : 3 5 : 4
| Гемерт
Фортуна
|0 : 1
| ГВВВ
Де Графсхап
|4 : 2
| Харденберг
Осс
|0 : 2
| Хогевен
Эммен
|1 : 0
| Хелмонд Спорт
ПЕК Зволле
|1 : 4
| Спарта Нейкерк
Алмере Сити
|0 : 2
| Катвейк
Витесс
|1 : 1 4 : 3
| Капелле
Рода
|1 : 5
| ВВВ-Венло
Херенвен
|0 : 3
| Квик Бойс
Волендам
|1 : 2
| ХСК '21
Конинклейке
|3 : 0
| Генемёйден
Халстерен
|1 : 0
| ХСВ Хук
Эйндховен
|3 : 2 ДВ
| НАК Бреда
Хераклес
|1 : 4
| Лиссе
Телстар
|0 : 5
| Валвейк
Камбюр
|3 : 2
| Эксельсиор Масслёйс
Эксельсиор
|1 : 0 ДВ
| Рейнсбургсе Бойз
НЕК Неймеген
|2 : 3
| Эмдейк
АФК
|1 : 2
| Спарта
Гронинген
|5 : 2
| Спакенбург
ДОВО
|5 : 1
| Виллем II
Дордрехт
|7 : 0
| Де Трефферс
МВВ Маастрихт
|3 : 1
| Спортлуст'46
Барендрехт
|0 : 0 4 : 3
| Рохда Ралте
Твенте
|1 : 4
| ПЕК Зволле
АЗ Алкмар
|1 : 3
| Хераклес
Хогевен
|4 : 1
| АФК
НЕК Неймеген
|1 : 3
| ХСВ Хук
Телстар
|1 : 4
| Ден Босх
Катвейк
|2 : 1
| ПСВ Эйндховен
ГВВВ
|3 : 0
| Эксельсиор Масслёйс
Аякс
|2 : 7
| Осс
Утрехт
|0 : 2
| Рода
Гоу Эхед Иглс
|1 : 1 1 : 3
| Фортуна
Алмере Сити
|2 : 3
| Фейеноорд
Херенвен
|2 : 3
| Спакенбург
Твенте
|3 : 6
| Спортлуст'46
Де Трефферс
|0 : 1
| ХСК '21
Валвейк
|0 : 9
| Волендам
Генемёйден
|2 : 0 ДВ
| Виллем II
Спарта
|1 : 5
| Утрехт
Твенте
|1 : 2
| Ден Босх
ПСВ Эйндховен
|1 : 4
| Алмере Сити
Телстар
|1 : 3
| Гоу Эхед Иглс
Хераклес
|2 : 2 2 : 1
| АЗ Алкмар
Аякс
|6 : 0
| Херенвен
Валвейк
|3 : 1
| Спарта
Волендам
|1 : 2
| Де Трефферс
НЕК Неймеген
|1 : 2
| АЗ Алкмар
Твенте
|2 : 1 ДВ
| НЕК Неймеген
Волендам
|1 : 0
| ПСВ Эйндховен
Херенвен
|4 : 1
| Телстар
Гоу Эхед Иглс
|2 : 1
| НЕК Неймеген
ПСВ Эйндховен
|03.03
| АЗ Алкмар
Телстар
|04.03