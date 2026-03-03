00:46 ()
НЕК Неймеген - ПСВ Эйндховен 03 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 03-03-2026 21:00
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
03 Марта 2026 года в 22:00 (+03:00). Кубок Нидерландов, 1/2 финала
НЕК Неймеген
ПСВ Эйндховен

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - ПСВ Эйндховен, которое состоится 03 Марта 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур НЕК Неймеген3 : 5ПСВ Эйндховен
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур НЕК Неймеген3 : 3ПСВ Эйндховен
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 5-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0НЕК Неймеген
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур НЕК Неймеген3 : 1ПСВ Эйндховен
16.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур ПСВ Эйндховен4 : 0НЕК Неймеген
01.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур НЕК Неймеген2 : 4ПСВ Эйндховен
30.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 12-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0НЕК Неймеген
11.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур ПСВ Эйндховен3 : 2НЕК Неймеген
12.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур НЕК Неймеген1 : 2ПСВ Эйндховен
18.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1НЕК Неймеген
28.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур НЕК Неймеген2 : 3
21.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 1 : 1НЕК Неймеген
17.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 1НЕК Неймеген
11.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур НЕК Неймеген1 : 3
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур НЕК Неймеген4 : 1
28.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 1 : 3ПСВ Эйндховен
21.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1
13.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 2 : 1ПСВ Эйндховен
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 1 : 2ПСВ Эйндховен
04.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала ПСВ Эйндховен4 : 1
Турнирная таблица
1-й раунд
Ден Босх
АДО Ден Хааг
3 : 3 5 : 4
Гемерт
Фортуна
0 : 1
ГВВВ
Де Графсхап
4 : 2
Харденберг
Осс
0 : 2
Хогевен
Эммен
1 : 0
Хелмонд Спорт
ПЕК Зволле
1 : 4
Спарта Нейкерк
Алмере Сити
0 : 2
Катвейк
Витесс
1 : 1 4 : 3
Капелле
Рода
1 : 5
ВВВ-Венло
Херенвен
0 : 3
Квик Бойс
Волендам
1 : 2
ХСК '21
Конинклейке
3 : 0
Генемёйден
Халстерен
1 : 0
ХСВ Хук
Эйндховен
3 : 2 ДВ
НАК Бреда
Хераклес
1 : 4
Лиссе
Телстар
0 : 5
Валвейк
Камбюр
3 : 2
Эксельсиор Масслёйс
Эксельсиор
1 : 0 ДВ
Рейнсбургсе Бойз
НЕК Неймеген
2 : 3
Эмдейк
АФК
1 : 2
Спарта
Гронинген
5 : 2
Спакенбург
ДОВО
5 : 1
Виллем II
Дордрехт
7 : 0
Де Трефферс
МВВ Маастрихт
3 : 1
Спортлуст'46
Барендрехт
0 : 0 4 : 3
Рохда Ралте
Твенте
1 : 4
1/16 финала
ПЕК Зволле
АЗ Алкмар
1 : 3
Хераклес
Хогевен
4 : 1
АФК
НЕК Неймеген
1 : 3
ХСВ Хук
Телстар
1 : 4
Ден Босх
Катвейк
2 : 1
ПСВ Эйндховен
ГВВВ
3 : 0
Эксельсиор Масслёйс
Аякс
2 : 7
Осс
Утрехт
0 : 2
Рода
Гоу Эхед Иглс
1 : 1 1 : 3
Фортуна
Алмере Сити
2 : 3
Фейеноорд
Херенвен
2 : 3
Спакенбург
Твенте
3 : 6
Спортлуст'46
Де Трефферс
0 : 1
ХСК '21
Валвейк
0 : 9
Волендам
Генемёйден
2 : 0 ДВ
Виллем II
Спарта
1 : 5
1/8 финала
Утрехт
Твенте
1 : 2
Ден Босх
ПСВ Эйндховен
1 : 4
Алмере Сити
Телстар
1 : 3
Гоу Эхед Иглс
Хераклес
2 : 2 2 : 1
АЗ Алкмар
Аякс
6 : 0
Херенвен
Валвейк
3 : 1
Спарта
Волендам
1 : 2
Де Трефферс
НЕК Неймеген
1 : 2
1/4 финала
АЗ Алкмар
Твенте
2 : 1 ДВ
НЕК Неймеген
Волендам
1 : 0
ПСВ Эйндховен
Херенвен
4 : 1
Телстар
Гоу Эхед Иглс
2 : 1
1/2 финала
НЕК Неймеген
ПСВ Эйндховен
03.03
АЗ Алкмар
Телстар
04.03

