Комо - Интер 03 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 03-03-2026 22:00
03 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/2 финала. 1-й матч
Комо
Интер М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Интер М, которое состоится 03 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Интер М
Милан
Главные тренеры
Испания Сеск Фабрегас
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
06.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Интер М4 : 0Комо
23.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Комо0 : 2Интер М
23.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Интер М2 : 0Комо
28.02.2026 Италия — Серия А 27-й тур Комо3 : 1
21.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 2Комо
18.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 1 : 1Комо
14.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Комо1 : 2
10.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала 1 : 1 6 : 7Комо
28.02.2026 Италия — Серия А 27-й тур Интер М2 : 0
24.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Интер М1 : 2
21.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 2Интер М
18.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 3 : 1Интер М
14.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Интер М3 : 2
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
1 : 1 3 : 0
Сассуоло
Катандзаро
1 : 0
Лечче
Юве Стабия
2 : 0
Дженоа
Виченца
3 : 0
Венеция
Мантова
4 : 0
Комо
Зюйдтироль
3 : 1
Кальяри
Виртус Энтелла
1 : 1 5 : 4
Кремонезе
Палермо
0 : 0 4 : 5
Монца
Фрозиноне
0 : 1
Парма
Пескара
2 : 0
Чезена
Пиза
0 : 0 1 : 2
Милан
Бари
2 : 0
Аудаче Чериньола
Верона
1 : 1 2 : 4
Специя
Сампдория
1 : 1 4 : 2
Удинезе
Каррарезе
2 : 0
Торино
Модена
1 : 0
1/16 финала
Кальяри
Фрозиноне
4 : 1
Удинезе
Палермо
2 : 1
Милан
Лечче
3 : 0
Парма
Специя
2 : 2 4 : 3
Верона
Венеция
0 : 0 4 : 5
Комо
Сассуоло
3 : 0
Дженоа
Эмполи
3 : 1
Торино
Пиза
1 : 0
1/8 финала
Ювентус
Удинезе
2 : 0
Аталанта
Дженоа
4 : 0
Наполи
Кальяри
1 : 1 9 : 8
Интер М
Венеция
5 : 1
Болонья
Парма
2 : 1
Лацио
Милан
1 : 0
Рома
Торино
2 : 3
Фиорентина
Комо
1 : 3
1/4 финала
Интер М
Торино
2 : 1
Аталанта
Ювентус
3 : 0
Наполи
Комо
1 : 1 6 : 7
Болонья
Лацио
1 : 1 1 : 4
1/2 финала
Команда12
Комо
Интер М
03.0322.04
Команда12
Лацио
Аталанта
04.0322.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
13.05

Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

