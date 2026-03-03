Комо - Интер 03 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Интер М, которое состоится 03 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Сеск Фабрегас
|Кристиан Киву
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|4 : 0
|23.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 2
|23.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|28.02.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|3 : 1
|21.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|18.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|10.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 6 : 7
|28.02.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|24.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 2
|21.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|18.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|3 : 1
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 2
| Виртус Энтелла
Тернана
|4 : 0
| Падова
Виченца
|0 : 2
| Пескара
Римини
|1 : 0
| Авеллино
Аудаче Чериньола
|0 : 1
| Эмполи
Реджана
|1 : 1 3 : 0
| Сассуоло
Катандзаро
|1 : 0
| Лечче
Юве Стабия
|2 : 0
| Дженоа
Виченца
|3 : 0
| Венеция
Мантова
|4 : 0
| Комо
Зюйдтироль
|3 : 1
| Кальяри
Виртус Энтелла
|1 : 1 5 : 4
| Кремонезе
Палермо
|0 : 0 4 : 5
| Монца
Фрозиноне
|0 : 1
| Парма
Пескара
|2 : 0
| Чезена
Пиза
|0 : 0 1 : 2
| Милан
Бари
|2 : 0
| Аудаче Чериньола
Верона
|1 : 1 2 : 4
| Специя
Сампдория
|1 : 1 4 : 2
| Удинезе
Каррарезе
|2 : 0
| Торино
Модена
|1 : 0
| Кальяри
Фрозиноне
|4 : 1
| Удинезе
Палермо
|2 : 1
| Милан
Лечче
|3 : 0
| Парма
Специя
|2 : 2 4 : 3
| Верона
Венеция
|0 : 0 4 : 5
| Комо
Сассуоло
|3 : 0
| Дженоа
Эмполи
|3 : 1
| Торино
Пиза
|1 : 0
| Ювентус
Удинезе
|2 : 0
| Аталанта
Дженоа
|4 : 0
| Наполи
Кальяри
|1 : 1 9 : 8
| Интер М
Венеция
|5 : 1
| Болонья
Парма
|2 : 1
| Лацио
Милан
|1 : 0
| Рома
Торино
|2 : 3
| Фиорентина
Комо
|1 : 3
| Интер М
Торино
|2 : 1
| Аталанта
Ювентус
|3 : 0
| Наполи
Комо
|1 : 1 6 : 7
| Болонья
Лацио
|1 : 1 1 : 4
|Команда
|1
|2
| Комо
Интер М
|03.03
|22.04
|Команда
|1
|2
| Лацио
Аталанта
|04.03
|22.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|13.05