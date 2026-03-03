«Астон Вилла» намерена приобрести форварда «Челси» после завершения сезона

Дата публикации: 03-03-2026 02:27

Бирмингемская команда «Астон Вилла» проявляет серьёзный интерес к подписанию сенегальского нападающего «Челси» Николаса Джексона, который в данный момент выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию» до конца текущего сезона. По информации инсайдера Экрема Конура, руководство «Баварии» приняло решение не продлевать аренду Джексона и не оставлять его в составе, что значит, что игрок вернётся в «Челси» после завершения сезона.

Однако в «Челси» Джексон не входит в планы тренерского штаба, и ему снова придётся искать себе новый клуб. В этой ситуации «Астон Вилла» готова воспользоваться шансом и предложить результативному форварду контракт, а также начать переговоры с лондонским клубом уже этим летом, чтобы оформить трансфер игрока.

Николас Джексон перешёл в «Челси» в 2023 году из «Вильярреала» за сумму около 37 миллионов евро, но так и не сумел закрепиться в основном составе лондонского клуба. За время выступлений в «Челси» он провёл 81 матч, забил 30 голов и отдал 12 результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Джексона оценивается примерно в 45 миллионов евро, что делает его одним из перспективных игроков на трансферном рынке.

Следует отметить, что если «Астон Вилла» удастся договориться с «Челси» и самим игроком, этот переход станет важным усилением для бирмингемской команды, которая стремится улучшить свои результаты в предстоящем сезоне. Джексон, обладающий опытом выступлений в топ-клубах и высокой результативностью, может значительно повысить атакующий потенциал «Виллы» и помочь клубу добиться поставленных целей.