Каземиро советует назначить игрока «Ньюкасла» своим преемником в «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 03-03-2026 02:26

 

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро провел встречу с руководством клуба, на которой обсудил вопрос своей замены в команде. Как сообщает издание AS, 34-летний бразилец предложил кандидатуру 28-летнего хавбека "Ньюкасла" Бруно Гимарайнса в качестве своего преемника. По мнению Каземиро, у его соотечественника есть все необходимые качества, чтобы успешно проявить себя и стать ключевым игроком "Манчестер Юнайтед".

Каземиро покинет "Манчестер Юнайтед" уже этим летом, став свободным агентом, поскольку клуб и игрок не сумели договориться о продлении контракта. В отличие от него, Гимарайнс связан с "Ньюкаслом" пока действующим соглашением, которое рассчитано до 2028 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость трансфера футболиста оценивается в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Бруно Гимарайнс провел за "Ньюкасл" 35 игр, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами, демонстрируя высокий уровень игры и продуктивность в атакующих действиях.

Если "Манчестер Юнайтед" решится на трансфер, то приобретение Гимарайнса станет серьезным усилением полузащиты команды и позволит сгладить потерю такого важного игрока, как Каземиро. Примечательно, что рекомендации исходят напрямую от самого уходящего футболиста, что добавляет весомости потенциальному переходу.

