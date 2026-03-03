Если «Тоттенхэм» вылетит из АПЛ, зарплаты футболистов значительно уменьшатся

Дата публикации: 03-03-2026 02:28

Игроки футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" могут столкнуться с серьезным уменьшением заработной платы, если команда покинет английскую Премьер-лигу по итогам текущего сезона. Об этом сообщил инсайдер издания The Athletic, Давид Орнштейн, в социальной сети X.

Согласно информации, большинство контрактов футболистов лондонского клуба содержат пункт, предусматривающий снижение зарплаты примерно на 50% в случае понижения команды в Чемпионшип. Это значительно повлияет на финансовое состояние игроков и стабильность их доходов в будущем сезоне.

В настоящее время "Тоттенхэм Хотспур" занимает 16-е место в турнирной таблице высшего дивизиона английского чемпионата, имея на своем счету 29 очков. В то же время клуб "Вест Хэм Юнайтед", расположившийся на 18-м месте, набрал 25 очков, что свидетельствует о плотной борьбе за сохранение позиции в лиге и борьбе за выживание.

Таким образом, ситуация для "Тоттенхэма" остается непростой, а потенциальное понижение в классе повлечет за собой значительные изменения в структуре заработков команды, что может отразиться как на мотивации игроков, так и на стратегии клуба в целом.