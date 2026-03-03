«Ювентус» объявил о продлении контракта с Уэстоном Маккенни

Дата публикации: 03-03-2026 02:25

Туринский клуб «Ювентус» официально объявил о продлении соглашения с полузащитником Уэстоном Маккенни. Новый контракт рассчитан до лета 2030 года, что подчеркивает значимость игрока для «бьянконери».

Уэстон Маккенни является выпускником футбольных академий «Шальке» и «Далласа», и на взрослом уровне начал карьеру в Германии, выступая за «Шальке 04». В 2020 году он перешёл в «Ювентус» на правах аренды, а уже в 2021-м клуб оформил его переход на постоянной основе. Также в карьере игрока значится опыт в английском «Лидс Юнайтед».

В сезоне 2025/2026 Маккенни провёл 38 матчей, забил восемь голов и сделал семь результативных передач, демонстрируя отличные игровые показатели. Согласно информации Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 22 миллиона евро, что отражает его востребованность на европейском рынке.

Продление контракта с Маккенни знаменует стратегическое решение «Ювентуса» сохранить ключевого игрока, способного влиять на результативность команды и вносить значительный вклад в достижение спортивных целей клуба в ближайшие годы.