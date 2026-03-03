«Хетафе» одержал победу над «Реалом» в поединке 26-го тура испанской Ла Лиги

Дата публикации: 03-03-2026 02:29

Завершился матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором столкнулись мадридский Реал и Хетафе. Победу с результатом 1:0 одержали гости, что стало неожиданным исходом для поклонников футбола. Игра проходила на легендарном стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Главным судьёй встречи был назначен Алехандро Муньис Руис.

Единственный гол матча был забит на 39-й минуте Мартином Сатриано, который принёс своей команде долгожданное преимущество. В компенсированное время – на 90+5-й минуте – игрок Реала Франко Мастантуоно получил красную карточку за грубую игру. В ответ на это, у гостей на 90+7-й минуте Адриан Лисо был удалён за две жёлтые карточки, что добавило напряжённости в концовку встречи.

После завершения этого поединка Реал Мадрид набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице испанского высшего дивизиона. В то же время Хетафе с 32 очками расположился на 11-й позиции, что отражает их средний, но уверенный уровень выступлений в сезоне.

В предстоящем туре, который состоится уже 6 марта, Реал отправится в гостевую встречу против Сельты. Тем временем, Хетафе 8 марта примет в родных стенах Бетис, что обещает интересное противостояние для обеих команд и их фанатов.