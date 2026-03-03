Бенфика выиграла у «Жил Висенте» в рамках 24-го тура Примейры

Дата публикации: 03-03-2026 02:34

2 марта 2026 года в рамках 24-го тура Примейра-лига «Жил Висенте» на своем поле принимал «Бенфику». Встреча в Барселуше получилась напряжённой и достаточно сбалансированной по структуре игры, однако более высокий класс гостей в итоге сказался на результате.

Ход встречи

С первых минут «Бенфика» постаралась взять мяч под контроль и выстроить позиционные атаки через фланги. Гости действовали организованно, стараясь растягивать оборону соперника и создавать численное преимущество в полуфлангах. «Жил Висенте» сделал ставку на компактность и быстрый переход из обороны в атаку, регулярно отвечая контрвыпадами.

В первом тайме территориальное преимущество чаще было на стороне лиссабонцев. Их давление принесло результат ближе к середине тайма: после быстрой комбинации в штрафной гости сумели открыть счёт. Однако хозяева не стали отходить глубоко к своим воротам и продолжили искать возможности впереди.

После перерыва «Жил Висенте» прибавил в интенсивности. Команда активнее прессинговала в средней зоне и чаще загружала мяч в штрафную. Один из таких эпизодов завершился голом — счёт сравнялся, и игра перешла в более открытую фазу.

Ключевой момент

Решающим оказался отрезок во второй половине второго тайма. «Бенфика» усилила давление за счёт замен и увеличила темп. В одной из позиционных атак гости сумели вновь выйти вперёд, реализовав момент после передачи из глубины. После этого лиссабонцы сосредоточились на контроле мяча и управлении темпом встречи.

«Жил Висенте» пытался организовать финальный штурм, однако оборона гостей действовала достаточно надёжно, минимизировав количество по-настоящему опасных эпизодов у своих ворот.

Тактические аспекты

«Бенфика» продемонстрировала более разнообразный атакующий арсенал и лучшую реализацию моментов. Команда эффективно использовала ширину поля и подключение крайних защитников. В то же время «Жил Висенте» показал хорошую организацию и готовность играть вторым номером, но уступил в индивидуальном мастерстве в завершающей стадии.

Турнирное значение

Победа позволила «Бенфике» сохранить позиции в верхней части таблицы и продолжить борьбу за чемпионство. Для «Жил Висенте» поражение стало чувствительным, однако по содержанию игры команда подтвердила, что способна навязывать борьбу лидерам.

Матч получился динамичным и тактически насыщенным, а исход во многом определила более высокая реализация голевых моментов со стороны гостей.