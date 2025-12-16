Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года по версии ФИФА
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Эта престижная награда ежегодно вручается специалисту, который добился самых значимых достижений в мире футбола.
На звание лучшего тренера вместе с Луисом Энрике претендовали и другие именитые специалисты: Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси»), Микель Артета («Арсенал»), Арне Слот («Ливерпуль»), Роберто Мартинес (главный тренер сборной Португалии), а также Хавьер Агирре, возглавляющий сборную Мексики. Каждый из них проявил себя ярко в этом футбольном сезоне, однако предпочтение было отдано именно наставнику парижского клуба.
Под руководством Луиса Энрике «ПСЖ» продемонстрировал великолепную игру и добился впечатляющих результатов: команда выиграла Лигу чемпионов, стала чемпионом Франции, завоевала Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, французский клуб дошёл до финала клубного чемпионата мира и добавил к своим трофеям Суперкубок УЕФА. Благодаря этим победам и выдающейся работе тренера, Луис Энрике заслуженно получил признание как лучший тренер года по версии ФИФА.