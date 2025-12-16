Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года по версии ФИФА

Дата публикации: 16-12-2025 21:26

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Эта престижная награда ежегодно вручается специалисту, который добился самых значимых достижений в мире футбола.

На звание лучшего тренера вместе с Луисом Энрике претендовали и другие именитые специалисты: Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси»), Микель Артета («Арсенал»), Арне Слот («Ливерпуль»), Роберто Мартинес (главный тренер сборной Португалии), а также Хавьер Агирре, возглавляющий сборную Мексики. Каждый из них проявил себя ярко в этом футбольном сезоне, однако предпочтение было отдано именно наставнику парижского клуба.

Под руководством Луиса Энрике «ПСЖ» продемонстрировал великолепную игру и добился впечатляющих результатов: команда выиграла Лигу чемпионов, стала чемпионом Франции, завоевала Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, французский клуб дошёл до финала клубного чемпионата мира и добавил к своим трофеям Суперкубок УЕФА. Благодаря этим победам и выдающейся работе тренера, Луис Энрике заслуженно получил признание как лучший тренер года по версии ФИФА.