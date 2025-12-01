00:46 ()
Рода - Гоу Эхед Иглс 17 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 17-12-2025 21:00
17 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Кубок Нидерландов, 1/16 финала
Рода
Гоу Эхед Иглс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рода - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 17 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рода
Керкраде
Гоу Эхед Иглс
Девентер
История личных встреч
15.12.2021 Кубок Нидерландов 2-й раунд Гоу Эхед Иглс2 : 0Рода
02.04.2021 Нидерланды - Первый дивизион 31-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 0Рода
20.12.2020 Нидерланды - Первый дивизион 17-й тур Рода0 : 3Гоу Эхед Иглс
22.11.2019 Нидерланды - Первый дивизион 16-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1Рода
13.01.2019 Нидерланды - Первый дивизион 20-й тур Рода3 : 1Гоу Эхед Иглс
14.10.2018 Нидерланды - Первый дивизион 9-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 0Рода
17.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Рода1 : 0Гоу Эхед Иглс
11.09.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 0Рода
03.05.2014 Нидерланды - Эредивизия 34-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 1Рода
09.11.2013 Нидерланды - Эредивизия 13-й тур Рода1 : 4Гоу Эхед Иглс
28.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 5Рода
30.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 3 : 1Рода
02.11.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд 5 : 3Рода
18.10.2022 Кубок Нидерландов 1-й раунд Рода2 : 2 6 : 7
15.12.2021 Кубок Нидерландов 2-й раунд 2 : 0Рода
14.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 2 : 0Гоу Эхед Иглс
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 2 : 1Гоу Эхед Иглс
07.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 2 : 2Гоу Эхед Иглс
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 4
Турнирная таблица
1-й раунд
Ден Босх
АДО Ден Хааг
3 : 3 5 : 4
Гемерт
Фортуна
0 : 1
ГВВВ
Де Графсхап
4 : 2
Харденберг
Осс
0 : 2
Хогевен
Эммен
1 : 0
Хелмонд Спорт
ПЕК Зволле
1 : 4
Спарта Нейкерк
Алмере Сити
0 : 2
Катвейк
Витесс
1 : 1 4 : 3
Капелле
Рода
1 : 5
ВВВ-Венло
Херенвен
0 : 3
Квик Бойс
Волендам
1 : 2
ХСК '21
Конинклейке
3 : 0
Генемёйден
Халстерен
1 : 0
ХСВ Хук
Эйндховен
3 : 2 ДВ
НАК Бреда
Хераклес
1 : 4
Лиссе
Телстар
0 : 5
Валвейк
Камбюр
3 : 2
Эксельсиор Масслёйс
Эксельсиор
1 : 0 ДВ
Рейнсбургсе Бойз
НЕК Неймеген
2 : 3
Эмдейк
АФК
1 : 2
Спарта
Гронинген
5 : 2
Спакенбург
ДОВО
5 : 1
Виллем II
Дордрехт
7 : 0
Де Трефферс
МВВ Маастрихт
3 : 1
Спортлуст'46
Барендрехт
0 : 0 4 : 3
Рохда Ралте
Твенте
1 : 4
1/16 финала
ПЕК Зволле
АЗ Алкмар
1 : 3
Хераклес
Хогевен
16.12
АФК
НЕК Неймеген
16.12
ХСВ Хук
Телстар
16.12
Ден Босх
Катвейк
16.12
ПСВ Эйндховен
ГВВВ
16.12
Эксельсиор Масслёйс
Аякс
17.12
Осс
Утрехт
17.12
Рода
Гоу Эхед Иглс
17.12
Фортуна
Алмере Сити
17.12
Фейеноорд
Херенвен
17.12
Спакенбург
Твенте
18.12
Спортлуст'46
Де Трефферс
18.12
ХСК '21
Валвейк
18.12
Волендам
Генемёйден
18.12
Виллем II
Спарта
18.12

