Эксельсиор Масслёйс - Аякс 17 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 17-12-2025 19:45
17 Декабря 2025 года в 20:45 (+03:00). Кубок Нидерландов, 1/16 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор Масслёйс - Аякс, которое состоится 17 Декабря 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эксельсиор Масслёйс
Масслёйс
Аякс
Амстердам
История личных встреч
|20.01.2022
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|9 : 0
|29.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0 ДВ
|16.01.2024
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|19.12.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|0 : 1
|16.11.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0
|21.09.2022
|Кубок Нидерландов
|2-й предварительный раунд
|1 : 2
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 0
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 4
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 3
|02.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 0
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
1-й раунд
| Ден Босх
АДО Ден Хааг
|3 : 3 5 : 4
| Гемерт
Фортуна
|0 : 1
| ГВВВ
Де Графсхап
|4 : 2
| Харденберг
Осс
|0 : 2
| Хогевен
Эммен
|1 : 0
| Хелмонд Спорт
ПЕК Зволле
|1 : 4
| Спарта Нейкерк
Алмере Сити
|0 : 2
| Катвейк
Витесс
|1 : 1 4 : 3
| Капелле
Рода
|1 : 5
| ВВВ-Венло
Херенвен
|0 : 3
| Квик Бойс
Волендам
|1 : 2
| ХСК '21
Конинклейке
|3 : 0
| Генемёйден
Халстерен
|1 : 0
| ХСВ Хук
Эйндховен
|3 : 2 ДВ
| НАК Бреда
Хераклес
|1 : 4
| Лиссе
Телстар
|0 : 5
| Валвейк
Камбюр
|3 : 2
| Эксельсиор Масслёйс
Эксельсиор
|1 : 0 ДВ
| Рейнсбургсе Бойз
НЕК Неймеген
|2 : 3
| Эмдейк
АФК
|1 : 2
| Спарта
Гронинген
|5 : 2
| Спакенбург
ДОВО
|5 : 1
| Виллем II
Дордрехт
|7 : 0
| Де Трефферс
МВВ Маастрихт
|3 : 1
| Спортлуст'46
Барендрехт
|0 : 0 4 : 3
| Рохда Ралте
Твенте
|1 : 4
1/16 финала
| ПЕК Зволле
АЗ Алкмар
|1 : 3
| Хераклес
Хогевен
|16.12
| АФК
НЕК Неймеген
|16.12
| ХСВ Хук
Телстар
|16.12
| Ден Босх
Катвейк
|16.12
| ПСВ Эйндховен
ГВВВ
|16.12
| Эксельсиор Масслёйс
Аякс
|17.12
| Осс
Утрехт
|17.12
| Рода
Гоу Эхед Иглс
|17.12
| Фортуна
Алмере Сити
|17.12
| Фейеноорд
Херенвен
|17.12
| Спакенбург
Твенте
|18.12
| Спортлуст'46
Де Трефферс
|18.12
| ХСК '21
Валвейк
|18.12
| Волендам
Генемёйден
|18.12
| Виллем II
Спарта
|18.12