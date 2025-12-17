В Англии назвали сумму, которую «Манчестер Юнайтед» готов предложить за трансфер Семеньо

Дата публикации: 17-12-2025 01:16

«Манчестер Юнайтед» активно готовит почву для серьезного усиления состава летом, однако руководство клуба может форсировать события и осуществить трансфер раньше, а именно - в зимнее трансферное окно. По информации издания The Independent, если появится острая необходимость, манкунианцы готовы воспользоваться опцией выкупа крайного нападающего «Борнмута» Антуана Семеньо уже в ближайшие месяцы. Клуб всерьез рассматривает вариант приобретения ганского футболиста, чтобы усилить атакующий потенциал команды в оставшейся части сезона.

По данным источника, сумма возможной сделки составляет 65 миллионов фунтов стерлингов (или 74,1 миллиона евро). Несмотря на солидное внимание со стороны других топ-клубов Англии, таких как «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», руководство «Юнайтед» считает свои шансы на подписание игрока достаточно высокими. Это объясняется как заинтересованностью самого Семеньо в переходе, так и амбициозными планами манкунианцев на ближайшие сезоны.

В текущей кампании Антуан Семеньо уже проявил себя весьма результативно: он принял участие в 16 матчах «Борнмута» во всех соревнованиях, сумев за это время отметиться семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Его стабильная игра и умение оказываться в нужный момент в нужном месте делают его ценным активом для любого топ-клуба. Сейчас контракт футболиста с «Борнмутом» рассчитан до лета 2030 года, что означает успеть его выкупить будет не так просто и потребует солидных вложений.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Антуана Семеньо составляет 65 миллионов евро. Если трансфер состоится, он станет одной из самых заметных сделок ближайшего времени — с его помощью «Манчестер Юнайтед» рассчитывает укрепить свои позиции в борьбе за высокие места и трофеи на внутренней и европейской арене.