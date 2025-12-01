00:47 ()
Свернуть список

Фаренсе - Бенфика 17 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 17-12-2025 22:45
17 Декабря 2025 года в 23:45 (+03:00). Кубок Португалии, 1/8 финала
Фаренсе
Бенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Бенфика, которое состоится 17 Декабря 2025 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
02.04.2025Португалия — Примейра27-й турБенфика3 : 2Фаренсе
14.01.2025Кубок Португалии1/8 финалаФаренсе1 : 3Бенфика
02.11.2024Португалия — Примейра10-й турФаренсе1 : 2Бенфика
22.04.2024Португалия — Примейра30-й турФаренсе1 : 3Бенфика
08.12.2023Португалия — Примейра13-й турБенфика1 : 1Фаренсе
21.02.2021Португалия - Примейра20-й турФаренсе0 : 0Бенфика
04.10.2020Португалия - Примейра3-й турБенфика3 : 2Фаренсе
23.11.2025Кубок Португалии1/16 финалаФаренсе5 : 1
17.05.2025Португалия — Примейра34-й турФаренсе1 : 2
11.05.2025Португалия — Примейра33-й тур1 : 2Фаренсе
03.05.2025Португалия — Примейра32-й турФаренсе2 : 1
26.04.2025Португалия — Примейра31-й тур1 : 0Фаренсе
14.12.2025Португалия — Примейра14-й тур0 : 4Бенфика
10.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турБенфика2 : 0
05.12.2025Португалия — Примейра13-й турБенфика1 : 1
29.11.2025Португалия — Примейра12-й тур1 : 2Бенфика
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур0 : 2Бенфика
Турнирная таблица
2-й раунд
Ош Белененсеш
Маритиму
2 : 0
Синтренсе
Визела
2 : 1
Санжуаненсе
Фелгейраш
0 : 4
Паредиш
Шавиш
0 : 2
Лузитану де Эвора
Серпа
1 : 0
Амаранти
Сантарем
2 : 0
Монкарапашенсе
Анадия
1 : 1 1 : 4
Машику
Вила Реал
0 : 2
Атлетико Лиссабон
Ребордоза
1 : 0
Силвиш
Оливейра Оспиталь
3 : 2 ДВ
Мортагуа
Ош Мариалваш
0 : 0 5 : 3
3-й раунд
Шавиш
Бенфика
0 : 2
Сан-Жоау Вер
Фамаликан
0 : 3
Лейрия
Алверка
2 : 2 4 : 2
Алпендорада
Эштрела
3 : 1
Портимоненсе
Арока
1 : 2
Академику
Жил Висенте
2 : 1
Пасуш де Феррейра
Спортинг
2 : 3 ДВ
Фафи
Морейренсе
1 : 0
Атлетико Лиссабон
Фелгейраш
2 : 0
Амаранти
Лейшойнш
1 : 2 ДВ
Синтренсе
Риу Аве
3 : 2
Вила Реал
Тондела
1 : 5
Анадия
Мариньенсе
0 : 0 6 : 7
Ош Белененсеш
Эшторил
1 : 2
1/16 финала
Атлетико Лиссабон
Бенфика
0 : 2
АВС
Академику
0 : 0 7 : 6
Алпендорада
Каза Пия
0 : 3
Витория Гимарайнш
Мортагуа
4 : 0
Ковильян
Лузитану де Эвора
0 : 2
1 Дезембру
Лейрия
1 : 3
Эшторил
Фамаликан
1 : 2
Спортинг
Мариньенсе
3 : 0
Порту
Синтренсе
3 : 0
Лузитания Лороза
Торринсе
0 : 1
Фафи
Арока
2 : 1
Вила Меа
Лейшойнш
2 : 1 ДВ
Фаренсе
Силвиш
5 : 1
Санта-Клара
Комерсиу и Индустрия
3 : 0
Тондела
Калдаш
0 : 0 5 : 6
Брага
Насьонал
4 : 2
1/8 финала
Вила Меа
Лейрия
17.12
Лузитану де Эвора
Фафи
17.12
Каза Пия
Торринсе
17.12
Витория Гимарайнш
АВС
17.12
Фаренсе
Бенфика
17.12
Санта-Клара
Спортинг
18.12
Порту
Фамаликан
18.12
Калдаш
Брага
23.12
1/4 финала
Santa Clara/Sporting CP
Vitoria de Guimaraes/AVS Futeb
11.01
Lusitano de Evora/AD Fafe
Caldas/Braga
11.01
Casa Pia AC/Torreense
Vila Mea/Uniao de Leiria
11.01
FC Porto/Famalicao
Farense/Benfica
11.01
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
04.0204.02
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
04.0204.02
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
24.05

Отзывы и комментарии к матчу

