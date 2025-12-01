00:46 ()
Фейеноорд - Херенвен 17 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 17-12-2025 22:00
17 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок Нидерландов, 1/16 финала
Фейеноорд
Херенвен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Херенвен, которое состоится 17 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Херенвен
Херенвен
История личных встреч
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Фейеноорд1 : 0Херенвен
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Херенвен2 : 0Фейеноорд
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Фейеноорд3 : 0Херенвен
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Херенвен2 : 3Фейеноорд
16.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Фейеноорд6 : 1Херенвен
01.03.2023 Кубок Нидерландов 1/4 финала Херенвен0 : 1Фейеноорд
12.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Херенвен1 : 2Фейеноорд
13.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Фейеноорд0 : 0Херенвен
22.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Херенвен0 : 3Фейеноорд
22.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Фейеноорд3 : 1Херенвен
14.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 2 : 0Фейеноорд
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 4 : 3Фейеноорд
06.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Фейеноорд6 : 1
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 2Фейеноорд
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Фейеноорд1 : 3
14.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 0 : 3Херенвен
06.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Херенвен0 : 2
28.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 2 : 1Херенвен
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Херенвен3 : 1
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 2 : 0Херенвен
Турнирная таблица
1-й раунд
Ден Босх
АДО Ден Хааг
3 : 3 5 : 4
Гемерт
Фортуна
0 : 1
ГВВВ
Де Графсхап
4 : 2
Харденберг
Осс
0 : 2
Хогевен
Эммен
1 : 0
Хелмонд Спорт
ПЕК Зволле
1 : 4
Спарта Нейкерк
Алмере Сити
0 : 2
Катвейк
Витесс
1 : 1 4 : 3
Капелле
Рода
1 : 5
ВВВ-Венло
Херенвен
0 : 3
Квик Бойс
Волендам
1 : 2
ХСК '21
Конинклейке
3 : 0
Генемёйден
Халстерен
1 : 0
ХСВ Хук
Эйндховен
3 : 2 ДВ
НАК Бреда
Хераклес
1 : 4
Лиссе
Телстар
0 : 5
Валвейк
Камбюр
3 : 2
Эксельсиор Масслёйс
Эксельсиор
1 : 0 ДВ
Рейнсбургсе Бойз
НЕК Неймеген
2 : 3
Эмдейк
АФК
1 : 2
Спарта
Гронинген
5 : 2
Спакенбург
ДОВО
5 : 1
Виллем II
Дордрехт
7 : 0
Де Трефферс
МВВ Маастрихт
3 : 1
Спортлуст'46
Барендрехт
0 : 0 4 : 3
Рохда Ралте
Твенте
1 : 4
1/16 финала
ПЕК Зволле
АЗ Алкмар
1 : 3
Хераклес
Хогевен
16.12
АФК
НЕК Неймеген
16.12
ХСВ Хук
Телстар
16.12
Ден Босх
Катвейк
16.12
ПСВ Эйндховен
ГВВВ
16.12
Эксельсиор Масслёйс
Аякс
17.12
Осс
Утрехт
17.12
Рода
Гоу Эхед Иглс
17.12
Фортуна
Алмере Сити
17.12
Фейеноорд
Херенвен
17.12
Спакенбург
Твенте
18.12
Спортлуст'46
Де Трефферс
18.12
ХСК '21
Валвейк
18.12
Волендам
Генемёйден
18.12
Виллем II
Спарта
18.12

