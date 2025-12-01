Ньюкасл Юнайтед - Фулхэм 17 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 17-12-2025 22:15
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
17 Декабря 2025 года в 23:15 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 1/4 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Фулхэм, которое состоится 17 Декабря 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Марку Силва
История личных встреч
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|27.01.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 4-й матч
|0 : 2
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|15.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 4
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 2
|19.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 4
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|07.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 5
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
| Барнет
Ньюпорт Каунти
|2 : 2 2 : 4
| Аккрингтон Стэнли
Олдхэм Атлетик
|3 : 1
1-й раунд
| Суонси Сити
Кроули Таун
|3 : 1
| Барроу
Престон Норт Энд
|0 : 1
| Ньюпорт Каунти
Миллуолл
|0 : 1
| Мидлсбро
Донкастер Роверс
|0 : 4
| Стокпорт Каунти
Кру Александра
|3 : 1
| Честерфилд
Мэнсфилд Таун
|0 : 2
| Рексем
Халл Сити
|3 : 3 5 : 3
| Гиллингем
Уимблдон
|1 : 1 2 : 4
| Аккрингтон Стэнли
Питерборо Юнайтед
|2 : 1
| Бристоль Сити
Милтон-Кинс Донс
|2 : 0
| Харрогейт Таун
Линкольн Сити
|1 : 3
| Вест Бромвич Альбион
Дерби Каунти
|1 : 1 2 : 3
| Блэкпул
Порт Вейл
|0 : 1
| Гримсби Таун
Шрусбери Таун
|3 : 1
| Блэкберн Роверс
Брэдфорд Сити
|1 : 2
| Солфорд Сити
Ротерхэм Юнайтед
|0 : 0 2 : 3
| Сток Сити
Уолсолл
|0 : 0 4 : 3
| Портсмут
Рединг
|1 : 2
| Чарльтон Атлетик
Стивенидж
|3 : 1
| Оксфорд Юнайтед
Колчестер Юнайтед
|1 : 0
| Плимут Аргайл
Куинз Парк Рейнджерс
|3 : 2
| Кардифф Сити
Суиндон Таун
|2 : 1
| Нортгемптон Таун
Саутгемптон
|0 : 1
| Уотфорд
Норвич Сити
|1 : 2
| Лейтон Ориент
Уиком Уондерерс
|0 : 1
| Ковентри Сити
Лутон Таун
|1 : 0
| Уиган Атлетик
Ноттс Каунти
|1 : 0
| Бристоль Роверс
Кембридж Юнайтед
|0 : 2
| Бромли
Ипсвич Таун
|1 : 1 5 : 4
| Болтон Уондерерс
Шеффилд Уэнсдей
|3 : 3 2 : 4
| Барнсли
Флитвуд Таун
|2 : 2 5 : 4
| Хаддерсфилд Таун
Лестер Сити
|2 : 2 3 : 2
| Челтнем Таун
Эксетер Сити
|2 : 0
| Бирмингем Сити
Шеффилд Юнайтед
|2 : 1
| Транмир Роверс
Бёртон Альбион
|1 : 1 4 : 5
2-й раунд
| Рединг
Уимблдон
|2 : 1
| Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
|3 : 2
| Кембридж Юнайтед
Чарльтон Атлетик
|3 : 1
| Кардифф Сити
Челтнем Таун
|3 : 0
| Престон Норт Энд
Рексем
|2 : 3
| Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс
|0 : 2
| Борнмут
Брентфорд
|0 : 2
| Норвич Сити
Саутгемптон
|0 : 3
| Бромли
Уиком Уондерерс
|1 : 1 4 : 5
| Суонси Сити
Плимут Аргайл
|1 : 1 5 : 3
| Сток Сити
Брэдфорд Сити
|0 : 3
| Бёрнли
Дерби Каунти
|2 : 1
| Уиган Атлетик
Стокпорт Каунти
|1 : 0
| Бёртон Альбион
Линкольн Сити
|0 : 1
| Сандерленд
Хаддерсфилд Таун
|1 : 1 5 : 6
| Бирмингем Сити
Порт Вейл
|0 : 1
| Барнсли
Ротерхэм Юнайтед
|2 : 1
| Миллуолл
Ковентри Сити
|2 : 1
| Шеффилд Уэнсдей
Лидс Юнайтед
|1 : 1 3 : 0
| Эвертон
Мэнсфилд Таун
|2 : 0
| Фулхэм
Бристоль Сити
|2 : 0
| Оксфорд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
|0 : 6
| Гримсби Таун
Манчестер Юнайтед
|2 : 2 12 : 11
1/16 финала
| Шеффилд Уэнсдей
Гримсби Таун
|0 : 1
| Кристал Пэлас
Миллуолл
|1 : 1 4 : 2
| Брентфорд
Астон Вилла
|1 : 1 4 : 2
| Суонси Сити
Ноттингем Форест
|3 : 2
| Бёрнли
Кардифф Сити
|1 : 2
| Уиган Атлетик
Уиком Уондерерс
|0 : 2
| Рексем
Рединг
|2 : 0
| Барнсли
Брайтон энд Хоув Альбион
|0 : 6
| Вулверхэмптон
Эвертон
|2 : 0
| Фулхэм
Кембридж Юнайтед
|1 : 0
| Линкольн Сити
Челси
|1 : 2
| Ливерпуль
Саутгемптон
|2 : 1
| Хаддерсфилд Таун
Манчестер Сити
|0 : 2
| Ньюкасл Юнайтед
Брэдфорд Сити
|4 : 1
| Тоттенхэм Хотспур
Донкастер Роверс
|3 : 0
| Порт Вейл
Арсенал
|0 : 2
1/8 финала
| Гримсби Таун
Брентфорд
|0 : 5
| Уиком Уондерерс
Фулхэм
|1 : 1 4 : 5
| Рексем
Кардифф Сити
|1 : 2
| Суонси Сити
Манчестер Сити
|1 : 3
| Ливерпуль
Кристал Пэлас
|0 : 3
| Арсенал
Брайтон энд Хоув Альбион
|2 : 0
| Вулверхэмптон
Челси
|3 : 4
| Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
|2 : 0
1/4 финала
| Кардифф Сити
Челси
|16.12
| Манчестер Сити
Брентфорд
|17.12
| Ньюкасл Юнайтед
Фулхэм
|17.12
| Арсенал
Кристал Пэлас
|23.12