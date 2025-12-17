Месси поставил Мартинеса на вторую строчку в голосовании за лучшего голкипера года по версии ФИФА

Дата публикации: 17-12-2025 01:34

Нападающий "Интер Майами" и капитан сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в голосовании за лучшего вратаря года по версии FIFA The Best 2025. По итогам своего выбора Месси поставил на второе место своего соотечественника и основного вратаря сборной Аргентины, игрока "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса. На первом месте аргентинский форвард отметил голкипера "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумму, который в минувшем сезоне проявил отличную игру и стал одним из ключевых игроков своей команды. Третью строчку Месси отдал одному из лучших стражей ворот последнего десятилетия - Тибо Куртуа, выступающему за мадридский "Реал".

В результате голосования победителем в номинации "Лучший вратарь года" по версии ФИФА стал итальянец Доннарумма. Его уверенная игра и стабильные выступления при поддержке защитников помогли ему получить признание экспертов и болельщиков со всего мира.

За "Астон Виллу" Эмилиано Мартинес в сезоне провёл 53 матча во всех турнирах. За этот период вратарь пропустил 61 мяч, сохранил свои ворота "сухими" в 16 встречах, но, к сожалению, вместе с клубом не смог выиграть ни одного трофея в этом розыгрыше.