Полузащитник "Тоттенхэма" Биссума может возобновить карьеру во Франции

Дата публикации: 17-12-2025 01:40

Полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Ив Биссума может сменить клубную прописку уже в январе и вернуться во французский чемпионат. Об этом информирует издание The Times.

На данный момент игрок не принимал участия в матчах "шпор" в этом сезоне, а ранее был отстранён от тренировочного процесса. Согласно информации источника, к малийскому футболисту проявляют интерес французские клубы - "Марсель" и "Ницца". Оба коллектива рассматривают вариант усилить свою среднюю линию за счёт подписания опытного хавбека. Также стоит отметить, что Ив Биссума включён в окончательную заявку сборной Мали для участия в предстоящих встречах Кубка африканских наций.

Осенью 2025 года в социальных сетях появилось видео, на котором было видно, как Биссума употребляет запрещённые вещества. Кроме того, сообщалось, что в 2024 году 29-летнего хавбека сборной Мали уже уличали в употреблении веселящего газа, что тоже повлияло на его дальнейшую карьеру и репутацию. Подобные инциденты ставят под вопрос будущее футболиста в английском клубе, поэтому его возможный переход во Францию может стать для него новым началом.