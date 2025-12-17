Фабио Каннаваро: «Ювентус» не должен отказываться от мечты вновь выиграть чемпионат Италии

Дата публикации: 17-12-2025 00:52

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро поделился своим мнением о перспективах футбольного клуба «Ювентус» в борьбе за чемпионское звание в нынешнем сезоне Серии А.

«Сейчас «Ювентус» немного уступает основным конкурентам в турнирной таблице, однако я не думаю, что команде нужно отказываться от мечты вновь стать чемпионом Италии. Особенно учитывая, что у руля сейчас стоит Спаллетти. Я считаю, что у команды есть реальные шансы, ведь Спаллетти - тренер, которым я всегда восхищался. Его работа вызывает у меня восторг, а его команды демонстрируют очень интересную игру, у них действительно есть чему поучиться. Для меня он один из самых выдающихся специалистов современности», - заявил Каннаваро в интервью Tuttosport.

На текущий момент «Ювентус» набрал 26 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Впереди еще много туров, а отставание от первых позиций можно компенсировать благодаря стабильной игре и сильному составу. Болельщики команды ждут побед и верят, что их клуб способен побороться за скудетто в этом сезоне.