«Манчестер Сити» может расстаться с двумя игроками в зимнее трансферное окно

Руководство Манчестер Сити собирается выслушать предложения по защитнику Рико Льюису в период зимнего трансферного окна. Как сообщает издание Football Insider, в данный момент вокруг будущего Льюиса в команде сохраняется определённая неопределённость и клуб не исключает возможный переход футболиста в другую команду. Главной причиной этого стало снижение игрового времени молодого защитника и подозрения, что в долгосрочной перспективе он не сможет полностью раскрыться в команде под руководством Хосепа Гвардиолы.

Кроме Льюиса, английский клуб рассматривает вариант с уходом нападающего Оскара Бобба этой зимой. Позиция норвежца в составе также находится под вопросом - существует вероятность, что ему будет предоставлен шанс либо на правах аренды, либо через полноценный трансфер. Основным претендентом на Бобба называют Кристал Пэлас, представители которого активно интересуются его услугами и готовы вести переговоры с Манчестер Сити в ближайшее время.

В текущем сезоне Льюис сыграл 12 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами, что свидетельствует о его потенциале. Оскар Бобб также принял участие в 14 играх, записав на свой счет одну результативную передачу. Будет интересно наблюдать, как дальнейшие события повлияют на расстановку сил в составе горожан уже зимой.