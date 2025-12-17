05:49 ()
Свернуть список

«Манчестер Сити» может расстаться с двумя игроками в зимнее трансферное окно

Дата публикации: 17-12-2025 00:51

Руководство Манчестер Сити собирается выслушать предложения по защитнику Рико Льюису в период зимнего трансферного окна. Как сообщает издание Football Insider, в данный момент вокруг будущего Льюиса в команде сохраняется определённая неопределённость и клуб не исключает возможный переход футболиста в другую команду. Главной причиной этого стало снижение игрового времени молодого защитника и подозрения, что в долгосрочной перспективе он не сможет полностью раскрыться в команде под руководством Хосепа Гвардиолы.

Кроме Льюиса, английский клуб рассматривает вариант с уходом нападающего Оскара Бобба этой зимой. Позиция норвежца в составе также находится под вопросом - существует вероятность, что ему будет предоставлен шанс либо на правах аренды, либо через полноценный трансфер. Основным претендентом на Бобба называют Кристал Пэлас, представители которого активно интересуются его услугами и готовы вести переговоры с Манчестер Сити в ближайшее время.

В текущем сезоне Льюис сыграл 12 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами, что свидетельствует о его потенциале. Оскар Бобб также принял участие в 14 играх, записав на свой счет одну результативную передачу. Будет интересно наблюдать, как дальнейшие события повлияют на расстановку сил в составе горожан уже зимой.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close