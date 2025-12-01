00:47 ()
Свернуть список

Каза Пия - Торринсе 17 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 17-12-2025 20:30
17 Декабря 2025 года в 21:30 (+03:00). Кубок Португалии, 1/8 финала
Каза Пия
Торринсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Торринсе, которое состоится 17 Декабря 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Торринсе
Торриш-Ведраш
История личных встреч
13.12.2025Португалия — Примейра14-й турКаза Пия1 : 1
06.12.2025Португалия — Примейра13-й тур1 : 0Каза Пия
29.11.2025Португалия — Примейра12-й турКаза Пия0 : 2
22.11.2025Кубок Португалии1/16 финала0 : 3Каза Пия
09.11.2025Португалия — Примейра11-й тур2 : 2Каза Пия
23.11.2025Кубок Португалии1/16 финала0 : 1Торринсе
20.10.2024Кубок Португалии1/32 финала3 : 2 ДВТорринсе
26.11.2023Кубок Португалии1/16 финалаТорринсе1 : 1 2 : 4
22.10.2023Кубок Португалии3-й раундТорринсе2 : 1
06.12.2022Португалия - Кубок лигиГруппа H. 4-й тур2 : 2Торринсе
Турнирная таблица
2-й раунд
Ош Белененсеш
Маритиму
2 : 0
Синтренсе
Визела
2 : 1
Санжуаненсе
Фелгейраш
0 : 4
Паредиш
Шавиш
0 : 2
Лузитану де Эвора
Серпа
1 : 0
Амаранти
Сантарем
2 : 0
Монкарапашенсе
Анадия
1 : 1 1 : 4
Машику
Вила Реал
0 : 2
Атлетико Лиссабон
Ребордоза
1 : 0
Силвиш
Оливейра Оспиталь
3 : 2 ДВ
Мортагуа
Ош Мариалваш
0 : 0 5 : 3
3-й раунд
Шавиш
Бенфика
0 : 2
Сан-Жоау Вер
Фамаликан
0 : 3
Лейрия
Алверка
2 : 2 4 : 2
Алпендорада
Эштрела
3 : 1
Портимоненсе
Арока
1 : 2
Академику
Жил Висенте
2 : 1
Пасуш де Феррейра
Спортинг
2 : 3 ДВ
Фафи
Морейренсе
1 : 0
Атлетико Лиссабон
Фелгейраш
2 : 0
Амаранти
Лейшойнш
1 : 2 ДВ
Синтренсе
Риу Аве
3 : 2
Вила Реал
Тондела
1 : 5
Анадия
Мариньенсе
0 : 0 6 : 7
Ош Белененсеш
Эшторил
1 : 2
1/16 финала
Атлетико Лиссабон
Бенфика
0 : 2
АВС
Академику
0 : 0 7 : 6
Алпендорада
Каза Пия
0 : 3
Витория Гимарайнш
Мортагуа
4 : 0
Ковильян
Лузитану де Эвора
0 : 2
1 Дезембру
Лейрия
1 : 3
Эшторил
Фамаликан
1 : 2
Спортинг
Мариньенсе
3 : 0
Порту
Синтренсе
3 : 0
Лузитания Лороза
Торринсе
0 : 1
Фафи
Арока
2 : 1
Вила Меа
Лейшойнш
2 : 1 ДВ
Фаренсе
Силвиш
5 : 1
Санта-Клара
Комерсиу и Индустрия
3 : 0
Тондела
Калдаш
0 : 0 5 : 6
Брага
Насьонал
4 : 2
1/8 финала
Вила Меа
Лейрия
17.12
Лузитану де Эвора
Фафи
17.12
Каза Пия
Торринсе
17.12
Витория Гимарайнш
АВС
17.12
Фаренсе
Бенфика
17.12
Санта-Клара
Спортинг
18.12
Порту
Фамаликан
18.12
Калдаш
Брага
23.12
1/4 финала
Santa Clara/Sporting CP
Vitoria de Guimaraes/AVS Futeb
11.01
Lusitano de Evora/AD Fafe
Caldas/Braga
11.01
Casa Pia AC/Torreense
Vila Mea/Uniao de Leiria
11.01
FC Porto/Famalicao
Farense/Benfica
11.01
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
04.0204.02
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
04.0204.02
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
24.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close