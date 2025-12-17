Появилась информация о решении руководства «Тоттенхэма» относительно будущего Франка в команде

Дата публикации: 17-12-2025 00:56

Работа главного тренера «Тоттенхэма» Томаса Франка сейчас не вызывает опасений у руководства клуба, несмотря на то что в последних 10 матчах чемпионата Англии его команда одержала только три победы. Об этом сообщает издание talkSPORT.

По информации источника, руководство «шпор» доверяет датскому специалисту и готово дать ему достаточно времени, чтобы воплотить в жизнь свои идеи. Более того, руководство «Тоттенхэма» не только не спешит с выводами, но и заверило Франка в поддержке на предстоящем трансферном рынке. Клуб открыт для обсуждения усиления состава и готов предоставить необходимые ресурсы для укрепления команды.

52-летний Томас Франк был назначен главным тренером «Тоттенхэма» летом прошлого года. После 16 туров текущего сезона английской Премьер-лиги команда набрала 22 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. На данный момент «шпоры» отстают от четвертой позиции, которая дает право сыграть в Лиге чемпионов, на шесть очков. Следует отметить, что после шести туров Лиги чемпионов в этом сезоне коллектив Франка также занимает 11-ю строчку с 11 набранными очками.

Таким образом, руководство продолжается доверять Томасу Франку и рассчитывает, что с его помощью команда сможет улучшить свои результаты и побороться за попадание в еврокубки в оставшейся части сезона.