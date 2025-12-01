ПСЖ - Фламенго 17 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 17-12-2025 19:00
17 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Межконтинентальный кубок — 2025, Финал
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Фламенго, которое состоится 17 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Межконтинентальный кубок — 2025, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Филипе Луис
История личных встреч
|13.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 3
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|06.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|5 : 0
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|5 : 3
|07.12.2025
|Бразилия — Серия А
|38-й тур
|3 : 3
|04.12.2025
|Бразилия — Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Кубок Либертадорес — 2025
|Финал
|0 : 1
|26.11.2025
|Бразилия — Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Бразилия — Серия А
|35-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финала Межконтинентального кубка — 2025: «ПСЖ» — «Фламенго». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.