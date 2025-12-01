00:47 ()
ПСЖ - Фламенго 17 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 17-12-2025 19:00
17 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Межконтинентальный кубок — 2025, Финал
ПСЖ
Фламенго

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Фламенго, которое состоится 17 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Межконтинентальный кубок — 2025, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Бразилия Филипе Луис
История личных встреч
13.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 2 : 3ПСЖ
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 0 : 0ПСЖ
06.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур ПСЖ5 : 0
29.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 1 : 0ПСЖ
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур ПСЖ5 : 3
07.12.2025 Бразилия — Серия А 38-й тур 3 : 3Фламенго
04.12.2025 Бразилия — Серия А 37-й тур Фламенго1 : 0
30.11.2025 Кубок Либертадорес — 2025 Финал 0 : 1Фламенго
26.11.2025 Бразилия — Серия А 36-й тур 1 : 1Фламенго
23.11.2025 Бразилия — Серия А 35-й тур Фламенго3 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финала Межконтинентального кубка — 2025: «ПСЖ» — «Фламенго». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

