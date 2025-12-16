The Times раскрыл главную цель «Манчестер Сити» на трансферном рынке

Дата публикации: 16-12-2025 13:55

Центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи может оказаться в составе «Манчестер Сити», сообщает издание The Times.

Как отмечает источник, руководство «горожан» серьезно рассматривает 25-летнего игрока сборной Англии как одного из приоритетных кандидатов для усиления обороны команды. После неудавшегося перехода в «Ливерпуль» минувшим летом Гехи отказался продлевать контракт с лондонским клубом, который рассчитан до 30 июня 2026 года. Футболист открыто заявляет о желании сменить клубную прописку, а скауты «Сити» пристально следят за его прогрессом на протяжении длительного времени.

Клуб из Манчестера планирует провести значительное обновление защитной линии и рассматривает Гехи как долгосрочное вложение в будущее коллектива. В свою очередь, в «Кристал Пэлас» не исключают, что могут отпустить игрока уже в ближайшее зимнее трансферное окно, чтобы не потерять его бесплатно, ведь интерес к защитнику проявляют сразу несколько ведущих европейских команд.

В нынешнем сезоне Марк Гехи провел 25 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 55 миллионов евро, что говорит о его высокой востребованности на рынке.