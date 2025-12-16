ФИФА признала Усмана Дембеле лучшим футболистом 2025 года

Дата публикации: 16-12-2025 21:27

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Усман Дембеле признан лучшим футболистом 2025 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

В завершившемся сезоне, выступая за Пари Сен-Жермен, Дембеле добился выдающихся результатов. Француз помог своей команде не только завоевать очередной титул чемпиона Франции, но и поднять над головой Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, ПСЖ под руководством Усмана добились победы в Лиге чемпионов, а сам игрок был одним из ключевых героев этих успехов. Команда также вышла в финал клубного чемпионата мира, что ещё раз подчеркнуло силу и высокий уровень футболиста. Кроме клубных трофеев, Усман Дембеле удостоился и индивидуальной награды - ему вручили Золотой мяч 2025 года.

В сезоне 2024/2025 28-летний нападающий провёл 53 матча во всех турнирах. За это время он забил 35 голов и сделал 16 результативных передач, став одним из лучших бомбардиров и ассистентов Европы. Яркая игра Дембеле привлекла к нему внимание болельщиков и специалистов со всего мира. Мастерство форварда позволило ПСЖ одержать множество побед в самых важных встречах сезона. Таким образом, признание ФИФА стало логическим итогом отличной работы футболиста на высоком уровне.