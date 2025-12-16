Каррагер не верит, что Салах будет выступать за «Ливерпуль» в следующем сезоне

Дата публикации: 16-12-2025 13:55

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился своими мыслями относительно будущего Мохамеда Салаха в составе мерсисайдцев. Известный футбольный эксперт отметил, что постепенно перестает видеть египетского форварда среди игроков «Ливерпуля» в следующем сезоне. По его мнению, сейчас один из главных вопросов заключается в том, останется ли Салах в команде до конца нынешнего чемпионата.

Каррагер подчеркнул: "Мне кажется, если Мохамед всё-таки решит покинуть клуб, он будет жалеть об этом шаге. Несмотря на очевидные разногласия с тренером Арне Слотом, важно отметить его реакцию. Слот мог бы принять решение не включать Салаха в заявку на матч против «Брайтона», особенно если между игроком и тренером возник конфликт. Однако Арне поставил интересы команды выше, позволив Салаху выйти на поле. Благодаря этому Мохамед вновь доказал свою ценность, внеся вклад в игру."

По словам Каррагера, он не верит, что будущий трансфер Салаха будет связан с переходом в крупные европейские клубы - такие как мадридский «Реал» или каталонская «Барселона». Наиболее реальным вариантом продолжения карьеры для звезды сборной Египта может стать переезд в Саудовскую Аравию. Тем не менее, «Ливерпуль» сохраняет хорошие шансы, чтобы успешно выступить во второй части сезона - возможно, команда сможет дойти до решающих стадий кубковых турниров, будь то Кубок Англии или даже Лига чемпионов. "Представьте, если Салах уедет в Саудовскую лигу, а его бывшие партнёры по команде выйдут в финал Лиги чемпионов, который пройдёт в Будапеште, - отметил Каррагер. - Думаю, в таком случае ему будет непросто наблюдать за этим со стороны."

Также Каррагер добавил, что Салах уже давно заслужил особое отношение болельщиков клуба: "Он достоин коридора уважения, баннеров и аплодисментов с трибун стадиона, а также возможности попрощаться с болельщиками вместе со своей семьёй. Важно на время забыть о недопониманиях с тренерским штабом и сконцентрироваться на последних трех-четырёх месяцах, которые ему ещё, возможно, предстоит провести в команде «Ливерпуля». Мохамед всё ещё может продолжать помогать клубу достигать новых вершин."

Напомним, что в текущем сезоне английской Премьер-лиги на счету египетского нападающего четыре забитых гола и три результативные передачи в 14 сыгранных матчах. Салах остаётся ключевой фигурой в атаке «Ливерпуля», и его вклад в успехи команды трудно переоценить. Фанаты клуба внимательно следят за развитием ситуации вокруг одного из главных лидеров, ведь для многих Салах стал не просто игроком, а настоящим символом современной эпохи команды. Впереди ещё весёлая часть сезона, и от решения Мохамеда будет зависеть многое как для него самого, так и для «Ливерпуля» в целом.