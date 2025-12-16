Раскрыто значение татуировки Рубена Диаша на русском

Дата публикации: 16-12-2025 13:54

Недавно стало известно, какой смысл вкладывает в свою татуировку защитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Рубен Диаш. На правой руке португальского футболиста можно увидеть вытатуированную фразу на русском языке - "Стойкий мужик". Это неслучайно выбранные слова - данная цитата стала известной благодаря фильму братьев Коэнов "Шпионский мост", рассказывающему о советском разведчике Рудольфе Абеле. В картине Абеля за его хладнокровное и выдержанное поведение при аресте и на допросах называли "stoykiy muzhik" - что и вдохновило Диаша на эту особую татуировку. Таким способом игрок подчеркивает свою силу духа, мужественность и готовность стойко преодолевать любые жизненные и спортивные испытания.

Рубену Диашу сейчас 28 лет, и он выступает за "Манчестер Сити" с 2020 года. За этот период защитник стал одним из ключевых игроков команды. В текущем сезоне на клубном уровне футболист отыграл 24 матча и уже успел забить два гола. Контракт Диаша с английским клубом рассчитан до конца июня 2029 года, что говорит о долгосрочных планах "горожан" на этого сильного исполнителя.

По данным портала Transfermarkt, Рубен Диаш оценивается на рынке в сумму около 60 миллионов евро, что подтверждает высокий класс и востребованность игрока в мировом футболе.